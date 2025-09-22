El Presidente, La Semanal y caso Senasa

Consulté con la IA para preguntarle si hay algún presidente de Latinoamérica y el Caribe que se presente semanalmente con la prensa, como lo hace Luis Abinader, en República Dominicana. La

Respuesta fue la siguiente:

Solo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, continúa la tradición de las “mañaneras” instauradas por Andrés López Obrador, para sus contactos con los medios.

Según la encuestadora Mitofsky, la aprobación de López Obrador en el último día de su mandato de 6 años, fue de 63.3%. Por su parte, la misma y reconocida encuestadora, le dio recientemente una puntuación de 71% de aprobación a Claudia Sheinbaum, al cumplir los primeros 11 meses de su mandato.

El presiente Abinader, cuando cumplía 4 años y medio de gobierno, en abril pasado, la encuesta realizada por esta misma firma, le dio una aprobación de 65%.

Es muy difícil encontrar estas cifras de aprobación en Latinoamérica y El Caribe y más difícil en el resto del mundo. Solo 4 países de la región la tienen.

Luis Abinader, al encontrarse con la prensa cada lunes y contestar todas las preguntas que les hacen los periodistas, da una muestra de apertura, transferencia y honestidad, donde sus respuestas son precisas y acertadas. Nunca se equivoca. No miente. Y muestra sinceridad, ante una prensa que los dominicanos se enorgullecen de tener.

No es la prensa de una poderosa nación, donde el presidente amenaza periodista y el cierre de programas que le son adversos.

En este gobierno, como en todos los gobiernos del mundo, se han cometido actos de corrupción, donde algunos implicados, son gente de su confianza dl presidente Abinader. Pero este ha dicho “Tengo muchos amigos, pero no cómplices”, dejando claro que no meterá la mano por nadie que se equivoque con el dinero publico

Sobre SeNasA, es bueno señalar que son muy frecuentes los fraudes en los sistemas de salud alrededor del mundo. Para muestra un botón:

En junio de 2025, el Departamento de Justicia llevó a cabo la operación National Health Care Fraud Takedown, donde 324 acusados enfrentan cargos por esquemas de fraude contra la salud — incluyendo Medicare y Medicaid — relacionados con alrededor de US$ 14.6 mil millones en pérdidas.

Lo de SeNasA deberá ser investigador a profundidad por el ministerio público y si hubo fraude, actuar con mano dura. Mientras tanto, el gobierno tiene que cubrir el hoyo financiero de SeNaSa, porque con la salud de los pobres del sistema subsidiado o de los que pagan, no se juega.