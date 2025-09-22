Intentaron asustarnos con los “peligros” de la “desinformación y las noticias falsas”, fracasaron, pero persisten, los esfuerzos continúan. Ahora establecen una “diferencia” entre la “libertad de expresión” y las “expresiones de odio”, las últimas son “peligrosas”.

Desde siempre la gente miente e inventa cosas, si ilegalizan mentiras, noticias falsas y discursos de odio, todas las cárceles estarían llenas de políticos.

La nueva mentira, para controlar la libertad de expresión, es que nos “protegen” de los “discursos de odio”.

Quizá venga un evento catastrófico, como un “ataque terrorista”, nos asustaremos, manipularán el pánico colectivo e impondrán sus controles draconianos sobre nosotros, controlando nuestra libertad de expresión. Para “protegernos de nosotros mismos”. Nos “quieren mucho”.

Durante la pandemia, Joe Biden “combatió noticias falsas y desinformación”, después del asesinato de Charlie Kirk, Donald Trump “combate discursos de odio”. Intentan controlar nuestra libertad de expresión, usando puras mentiras.