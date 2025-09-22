Juegos 2026 serían pantalla reeleccionista

El presidente Luis Abinader desarrolla una propaganda en torno al quinto aniversario de su gobierno con todas las trazas de una reelección y no es en broma cuando digo que no deja de soñar con eso. Es más, hay quienes comparten esa vocación.

Abinader ahora es mejor propuesta. Tiene más experiencia, madurez con mayor poder y capacidad de maniobra. Si alguien pregunta, -salvo a los aspirantes presidenciales- quién es el político de mayor arrastre en el PRM y es el mandatario, sin lugar a dudas.

Y, como nunca falta un pero, se dirá que tiene menos popularidad que en el 2020, que 8 años en el poder desgastan a cualquier político y que son muchos los que ambicionan y trabajan en su contra, incluso los propios.

En el PRM las acciones de promoción están prohibidas. El único gallo que canta es el de Palacio y eso conspira contra las ambiciones de varios dirigentes que con pesar miran el tiempo pasar y no se atreven a lanzarse, están paralizados en una gatera donde no se pueden alinear.

Quizá estos aspirantes perciben un hálito de continuismo inconfeso que les paraliza el alma y ponen oídos sordos a la propuesta de abandonar los cargos a fecha fija para lanzarse a forjar las candidaturas, tal como lanzó como un cebo envenenado el presidente del PRM, José Ignacio Paliza.

Hay quien alega, afirmación que no comparto, que los aspirantes del PRM son débiles y su fortaleza está en los cargos que ocupan, que les permiten financiar acólitos, sean como asesores o monaguillos. En el partido de gobierno, como en todos los colectivos políticos, hay dirigentes inorgánicos con habilidades para moverse con la brisa, pero también los hay con popularidad y eficientes, pero es una minoría que está atada al gobierno y los otros parecen no existir.

Aunque el PRM sustentó las principales candidaturas, no parece ser el partido de gobierno porque los principales funcionarios son personas apolíticas, insonoros aportes del sector fáctico que hacen carrera en el área privada. Este manejo del presidente Abinader le permite llevar su administración en paz ya que las sustituciones no tienen repercusiones; aumentó desaforadamente la nómina estatal para convertir la militancia en obedientes empleados públicos. Los tiene en el bolsillo.

Entre tanto, al presidente celebra sus cinco años con un trote de inauguraciones como si fuera su primer año de gestión. Las inauguraciones son tardías pero el retraso no cuenta, es mejor tarde que nunca. La mesa está servida para continuar y podrían enganchar las aspiraciones de Danilo.

El mandatario tiene un as para distraer las actividades políticas o usarlas a su favor, como hizo Hipólito Mejía cuando buscó la reelección: El próximo año las noticias serán en torno a las competencias deportivos centroamericanas “Santo Domingo 2026”.