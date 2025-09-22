He querido dedicarle este artículo a la memoria de nuestro bisabuelo, general Manuel María Castillo Medrano, héroe de la Restauración de la República.

Nacido en San Francisco de Macorís en 1834, hijo del general Manuel Castillo Álvarez, tío de Ramón Matías Mella Castillo. Conforme a la nota biográfica que se recoge en el libro de Rafael Chaljub Restauradores de la República, “… Junto a Cayetano de la Cruz, Santiago Mota, Olegario Tenares y otros patriotas pronunció a San Francisco de Macorís el 3 de septiembre de 1863, tal y como lo había hecho su padre Manuel cuando pronunció esa ciudad en respaldo a la proclamación de la República en 1844.”

Fue designado de inmediato adjunto a la Comandancia de Armas de San Francisco de Macorís. “Viajó a la costa Norte en procura de adhesión a la causa nacional … y contribuyó a la formación de juntas de gobierno en diversos pueblos de la zona. Supervisó el reforzamiento de matanzas y ordenó instalar un fuerte de guarnición en San Antonio del Yuna, hoy Villa Rivas y el envío de fuerzas a Cotuí. El 30 de septiembre de 1864 Castillo fue llamado por el gobierno de Santiago y el 26 de noviembre siguiente fue nombrado jefe de la línea del Sur, donde la situación era bastante critica, a consecuencia de la derrota provocada por la embestida española de finales del año anterior….”

“El prócer Mella, que había sido enviado a remediar la situación, no pudo hacer gran cosa porque enfermó de gravedad y tuvo que regresar trabajosamente a Santiago, donde murió poco después. Permaneció Castillo durante cuatro meses en su puesto de general en jefe de la región Sur, con positivos resultados para la causa, hasta que fue reemplazado por el general José María Cabral, que había regresado del exterior en junio de 1864 a sumarse a la lucha patriótica. “

“Castillo regresó a su pueblo natal, donde siguió su labor patriótica, hasta ser enviado a Boyá, como jefe de la línea del Este, en unión del general Eusebio Manzueta. Peleó también en San Cristóbal, Baní y los alrededores de la Capital, ciudad a la cual entró con las tropas de Cabral. Estuvo al lado de Cabral, como Ministro de lo Interior, en el Protectorado y más adelante fue diputado al Congreso Nacional. Cuando se enteró de las gestiones que promovía Cabral para negociar con Estados Unidos la venta de la bahía de Samaná, Castillo, junto a Melitón Valverde, Juan Bautista Zafra y Manuel Rodríguez Objío, levantó su voz de protesta y envió constancia escrita de esa actitud a los cónsules de otros países, que residían entonces en la Capital.”

“Finalizada la guerra patria, Manuel María Castillo se mantuvo esencialmente fiel a su decoroso pasado de soldado de la Restauración. Se opuso resueltamente a la dictadura de los Seis Años y los proyectos anexionistas de Báez, a consecuencia de lo cual sufrió persecución y probó el trago amargo del destierro.”

Promovió la llegada del tren a San Francisco de Macorís, oponiéndose a la ocupación norteamericana de 1916