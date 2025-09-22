El efecto Charlie Kirk en RD

“Los autócratas 3P son dirigentes políticos que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y ls posverdad. Al mismo tiempo que consolidan su poder, ocultan su plan autocrático detrás de un muro de secretismo, confusión burocrática, subterfugios seudolegales, manipulación de la opinión pública y represión de los críticos y adversarios. Cuando la máscara cae, ya es demasiado tarde”.

Cuando Moisés Naím hacía esta advertencia en febrero de 2022, ni al propio Trump se le ocurría pensar que volvería al poder dos años después, tras su violenta salida del gobierno cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio en un intento de impedir la asunción presidencial de Biden. El intelectual venezolano aseguró que “la supervivencia de la libertad no está garantizada”, pero jamás podría proyectar el temprano y enorme retroceso democrático que sufre hoy Estados Unidos y que disloca al mundo.

El socavamiento y desprecio de la democracia es instrumento favorito de líderes como Trump y sus seguidores en todas partes del globo, quienes tipifican de izquierdistas y, por ende, criminales a todo el que ose reclamar derechos.

La ola no tardaría en llegar a República Dominicana y ya algunos jóvenes muestran orgullo de militar en la extrema derecha, impensable hace unos años. El problema es que han asumido por completo el librito de la confrontación, descalificación, criminalización del “adversario” (persona que piensa diferente), la amenaza, fomento del odio, en resumen.

El condenable asesinato de Charlie Kirk, activista MAGA, ha recrudecido la agitación de líderes extremistas de los Estados Unidos para alimentar la confrontación y la violencia, orientando el índice hacia determinados grupos políticos y sociales. Ausentes los planteamientos de hacer justicia y bajar la polarización y contribuir a la paz social.

Trump afirmó que “encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política” y destacó que “la violencia política de la izquierda radical ha lastimado a demasiadas personas inocentes”. Los expresidentes Bush (republicano), Clinton, Obama y Biden condenaron la muerte de Kirk y llamaron al cese de la violencia.

El influyente multimillonario Elon Musk, principal financiador de la campaña de Trump, exfuncionario de su gobierno y ahora en rencillas con el mandatario, afirmó que “la izquierda es el partido del asesinato”. “O peleamos contra ellos o nos matarán”, agregó.

Herramientas de campaña de los populistas, de acuerdo a Naím:

(Criminalización de los rivales políticos, militarización, reforzamiento de las fronteras para detener la “invasión de los inmigrantes que nos roban el trabajo”, desprecio a los expertos, ataques a los medios de comunicación, campañas contra instituciones que podrían servir de contención, persecución de los opositores con las excusas de corrupción, sedición, traición a la patria, terrorismo, abusos sexuales, conspiraciones. Obligados todos a tomar partido).

Musk reveló que ha expulsado empleados de sus empresas por comentarios sobre Kirk, mientras en Estados Unidos se elaboran “listas negras” con relación al tema para coacción. Trump ha amenazado con sanciones a plataformas informativas por críticas en su contra.

Para ayer domingo estaba previsto la despedida a Kirk en un estadio de Arizona (capacidad para 63 mil personas), con la actuación de artistas religiosos y la participación del Trump, el vicepresidente Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, la directora Inteligencia Nacional, Donald Trump Jr. Elevarían la temperatura de la confrontación.

En RD, el joven Fernando Abreu, “presidente del partido en formación Patria Libre” anuncia una serie de debates en la UASD, inspirado, dice, en el estilo de Kirk y con el mismo nombre.

Oremos.