Guerra de “los locos”

Practico el acoso laboral. Asumo ese método para que los jóvenes pasantes sepan sudar en busca de una historia, enfrentar egos y confrontar a funcionarios evasivos. Obligo a sacar los demonios periodísticos y literarios de quienes poseen madera de triunfar. No los dejo a su suerte. Sé que a veces caigo mal, pero es mi estilo. Y creo que ellos, a su manera, lo agradecen. La dirección del Listín me permitió seleccionar cada año a un pasante bajo mi supervisión. Y lo escojo con pinzas, pero trato de involucrar al resto del grupo de alguna forma. He intentado sacar esa madera profesional que todos llevan oculta sin descuidar el trato afable que merecen.

También me he puesto en sus lugares respectivos porque de nada sirve exigir sin cumplir lo exigido. Sé que a veces me excedo. Abuso de confianza. Pero no hay de otra. Siempre les digo que aprovechen el año que van a dedicar a un diario para demostrar que no son segundos de nadie.

A veces caigo mal y no me entienden. Mi constante martillero puede malinterpretarse. Pero al final de cada año, esas y esos jóvenes saben que mi único propósito fue sacar de sus adentros esa personalidad que a veces se ampara, por temor, en una falsa rigurosidad académica, en la rebeldía juvenil o la poca atención que muchas reciben del medio que los rodea. No temo y lo confieso: Los pasantes que me han tenido que sufrir en todos estos años saben de lo que hablo. Y los colaboradores que trabajan conmigo a distancia también pueden dar fe de mi presión sobre ellos. Y no me olvidarán porque los he comprendido, hemos luchado juntos a veces contra nosotros mismos. Llevan dentro un pedazo de mí.

El doctor Bernabé Ordaz ostentó los grados de comandante del gobierno militar cubano. Dicen que fue, junto al comandante Vallejo, el “médico de cabecera” del capataz mayor. Al triunfar la Revolución se le preguntó que eligiera un alto cargo en el gobierno, a lo que respondió que prefería quedar fuera del poder. Eligió estar al frente del Hospital Psiquiátrico de La Habana, otrora cárcel de locos mal vestidos, mal comidos y maltratados. Y lo dejaron en paz. Ordaz sabía que no todo era política. En poco tiempo cambió esa institución. Rompió “los calabozos”, se las ingenió para procurar alimentación, medicinas y ropas para todos. Contrató empleados de cocina, aseo personal, limpieza y lavandería. Y creó un campo de flores de exportación, atendido por los propios enfermos mentales. Con los recursos obtenidos de la venta de aquellas producciones (que no eran pocos) pudo ampliar el hospital y mantenerlo como un centro de personas dignas. También apadrinó al equipo de beisbol de La Habana. Contrató a sus jugadores y construyó un estadio de parecido al flamante play Latinoamericano del Cerro. “Los locos” aprendieron a amar el béisbol y era pasión para ellos asistir a su propio estadio para aplaudir, tanto en entrenamientos como en juegos regulares, a sus ídolos deportivos. En 1992 salí de Cuba. He sobrevivido 35 años fuera del sistema. Hoy, el presente de esa entidad no es el mismo que dejé atrás. Ordaz mantenía aquello, no por ser Ordaz, si no por el tremendo aprecio que sentía por la vida humana. Su adiós en el año 1996 significó el olvido de sus aportes.

En 2018, mi colega Juan Salazar publicó, en forma de libro, una serie de reportajes titulada “En la piel de la locura”. Merecieron el primer premio de periodismo del concurso “Rafael Herrera” 2017, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y se divulgaron originalmente en las páginas de Listín Diario, un año antes. Salazar tuvo la iniciativa de recorrer los alrededores del entonces hospital psiquiátrico “Padre Billini” disfrazado de enajenado mental para comprobar, en carne propia, el desprecio hacia ellos. A partir del desmantelamiento de ese centro, los enfermos fueron transferidos a sus lugares de origen, o a un sector privado donde sus familiares eran incapaces de cubrir los altos costos de medicación, alimentos, medicinas e internamiento. Salazar insistió. Antes de volverse “loco” pasó semanas visitando la entidad. Entonces corrían “otros tiempos” y “otras políticas”. Entrevistó a médicos y enfermeros y comprobó las condiciones de vida que soportaban los allí encerrados entre rejas, mala alimentación y falta de medicamentos. Nunca los enfermos mentales han sido del agrado de los dirigentes políticos. No aportaban “votos”. Eran un estorbo electoral.

Me tiemblan los ojos cuando leo los reportajes de mi colega en su libro. Su verdad, demostrada en carne propia, ha producido un silencio aterrador en la sociedad. Se les teme a quienes padecen males como esos. Se les viran las espaldas. No se sienten como otro problema que el país jamás ha podido solucionar. Se mantenía como un “parche” para guardar las apariencias. Y Juan Salazar fue testigo de ello.