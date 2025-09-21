Sin garantías

En octubre me graduó de periodismo, luego de años de estudio, sacrificio y preparación, finalmente veré concluida una etapa importante en mi vida personal y profesional.

A raíz de esto, esta semana tocó realizar la fotografía del libro de graduandos, donde coincidí con otros que se encontraban en el mismo proceso, pero con mucho escepticismo y a mi razón desesperanzados: Sin trabajo y sin dinero.

“Te voy a decir algo, esto (la graduación) no te garantiza trabajo, ni nada”, escuché que decían las dos jóvenes que en la fila conversaban detrás de mí sobre el sabor agridulce de concluir una etapa aún con las puertas del mundo laboral cerradas.

Y es triste porque luego de años de preparación, sacrificio y sueños, concluir tus estudios universitarios debería ser el inicio de nuevos proyectos y no un choque de realidad en un país donde lo que más abunda es la falta de oportunidades.

Esto debería ser también un llamado de atención a quienes gestionan este país, incluyendo empresarios, donde en lugar de alardear cuantos llegan aquí, muestren cuantos lo están logrando, cuantos jóvenes se insertan al mercado laboral en su área de estudio.

Poder mostrar cuantos han logrado salir de su zona de confort, gracias al éxito por el trabajo honesto que los beneficia a ellos y a sus familiares.

Como país nos falta mucho para seguir invirtiendo en el mejor activo que como nación tenemos: los jóvenes, unos presionados por la realidad alterada de las redes sociales, estándares actuales y lujos ficticios que los desenfoca de su norte.

Y que para aquellos que logran mantener el entusiasmo y las esperanzas en el camino de la preparación (en el ámbito que sea) se ven limitados a no tener espacios laborales donde poner en práctica todo lo aprendido.

No se trata de construir nuevas aulas (como hasta la fecha) . No basta con nuevos cubículos y salarios dignos. Ahí se los dejo de tarea.