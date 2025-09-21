Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Expresiones

¿Cuáles servicios?

Avatar del Tomás Aquino Méndez
Tomás Aquino Méndez

Las últimas semanas han sido productivas en protestas. Como periodista le he dado seguimiento y enviado equipos a cubrirlas.

Los ciudadanos tocaron cacerolas. Quemaron gomas y obstruyeron vías. Las quejas en noticiarios de televisión, radio, programas de panel y redes fueron voluminosas.

Qué está pasando? Me preguntó un vecino preocupado. Esa pregunta me hizo asumir mi posición de ciudadano que recibe un salario y paga por servicios e impuestos. Pago mensualmente, SIN FALLAR , por 30 días de energia, agua, basura y teléfonos. Solo el servicio telefonico recibo con normalidad.

El agua llega a mi hogar algunas horas dos veces por semana. La energía se ausenta por horas cada dia, aunque mi pago siempre está al día. La basura es recogida una vez cada semana o cada 10 días.

Y pago por 30 dias de servicio. A eso se agrega que de mi salario, el Estado descuenta un por ciento importante.

Ademas, por todo lo que compro en tiendas, gasolineras y supermercados tambien pago impuestos. Dando una mirada a todos esos pagos por servicios no recibidos entendi porqué han aumentado las protestas y los cacerolazos en las últimas semanas. No es justo que paguemos por 30 dias de un servicio que nos llega 10 días y horas limitadas.

Detrás de las protestas y reclamos ciudadanos, está el hartazgo ciudadano, por pagar PUNTUAL y no recibir los servicios básicos. Lo entienden las autoridades?

Tags relacionados