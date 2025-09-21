¿Cuáles servicios?

Las últimas semanas han sido productivas en protestas. Como periodista le he dado seguimiento y enviado equipos a cubrirlas.

Los ciudadanos tocaron cacerolas. Quemaron gomas y obstruyeron vías. Las quejas en noticiarios de televisión, radio, programas de panel y redes fueron voluminosas.

Qué está pasando? Me preguntó un vecino preocupado. Esa pregunta me hizo asumir mi posición de ciudadano que recibe un salario y paga por servicios e impuestos. Pago mensualmente, SIN FALLAR , por 30 días de energia, agua, basura y teléfonos. Solo el servicio telefonico recibo con normalidad.

El agua llega a mi hogar algunas horas dos veces por semana. La energía se ausenta por horas cada dia, aunque mi pago siempre está al día. La basura es recogida una vez cada semana o cada 10 días.

Y pago por 30 dias de servicio. A eso se agrega que de mi salario, el Estado descuenta un por ciento importante.

Ademas, por todo lo que compro en tiendas, gasolineras y supermercados tambien pago impuestos. Dando una mirada a todos esos pagos por servicios no recibidos entendi porqué han aumentado las protestas y los cacerolazos en las últimas semanas. No es justo que paguemos por 30 dias de un servicio que nos llega 10 días y horas limitadas.

Detrás de las protestas y reclamos ciudadanos, está el hartazgo ciudadano, por pagar PUNTUAL y no recibir los servicios básicos. Lo entienden las autoridades?