Abinader y el PRM ante la justicia y la doctrina de las manos sucias

En la República Dominicana de hoy, rega por abrirse paso y asentarse como normativa estatal una doctrina de la justicia activa e independiente, en medio de una cultura de gestión de la cosa pública que se asienta plácida sobre la prevalencia de la praxis de las manos sucias.

Son temas preferentes en el abordaje del politólogo estadounidense Michael Walzer, autor de la discutida y, sin embargo —para los fines de dominio de algunos estados—, utilitarista doctrina de la “guerra justa”. Según la concepción de Walzer, a ella pueden recurrir los gobiernos para evitar daños mayores. Aunque, en la praxis, su aplicación ha generado otro tipo de incursión militar, la de “guerra preventiva” en torno a cuya vigencia y eticidad este autor es crítico o, cuando menos, profundamente escéptico. La noción de “Guerra justa” es a la que han recurrido gobiernos para explicar y justificar sus incursiones militares básicamente desde la guerra de Estados Unidos contra Irak y las sucesivas incursiones occidentales y rusas en el Medio Oriente. Es la doctrina imperante hoy en dos guerras en curso: la ruso-ucraniana (“para evitar la expansión de la OTAN hacia el Oeste”) y la de Israel contra Hamás (destruirlos en respuesta y también para evitar futuras agresiones). Es también la que, en nombre de las normativas occidentales, ha llevado y continuará llevando a cabo Israel contra Irán, “para evitar que desarrolle un arma nuclear”.

Este autor expuso esta teoría en su obra “Guerras justas e injustas”, de 1977 y la abordó nuevamente en su artículo “Terrorismo y guerra justa”, capítulo 16 de su libro “Pensar políticamente”, selección de sus textos por David Miller, publicada en español por Espasa Libros y Paidós (2010).

Con acierto o no, Walzer concibe la Política como la “forma práctica” de la Filosofía y a esta, como “la forma teórica” de la Política de tal manera que del pensar hace un acto esencialmente político y, de la acción y doctrinas políticas, otros: filosóficos.

Lo importante y venturoso para nosotros, ahora, es no estar dentro de la lista de países que Estados Unidos califica de terroristas. Un calificativo que ha venido a ser sinónimo de “merecedor de acción militar”.

En nuestro país, en cambio, avanza un concepto de la justicia que brega por instaurarse como Poder del Estado independiente. Aunque, en realidad, todavía no lo sea y, además, arrastre las penosas consecuencias de la corrupción generalizada que ha predominado en el país durante centurias. Recuérdese la probabilidad en discusión de que los restauradores, después de quedarse con los recursos que a través de Vicente Celestino Duarte, el patricio envió a Santo Domingo para apoyar la guerra restauradora, lo asesinaran, desapareciendo su cuerpo del mapa, para siempre, al punto que hoy se desconoce donde descansan sus restos.

Son muchos los ejemplos —que aquí no hay espacio para listar— de que nuestro Estado re-nace profundamente vinculado a la corrupción, después de haber emergido de la obra y el pensamiento de quienes en las aguas regionales decidieron repartirse los maravedíes dispuestos por la Corona Española para el primero que divisara y gritara “Tierra” desde las naos capitana y sus acompañantes en aquella expedición que arribó a un destino inesperado el 12 de octubre de 1492.

Es contra lo que Abinader ha presentado y continúa presentando batalla. Una guerra justa, logre o no sus fines en el tiempo que le resta. Porque el Presidente no podrá contra la telaraña de acero que han tejido los jueces y los fiscales en el sistema de justicia nacional. En su mayoría, los que ocupan tales cargos, entienden que la justicia es “su territorio” y que los casos “son suyos”, para “su propio beneficio”. Pese a esfuerzos institucionales y privados no tienen todavía, al respecto, quién los controle con suficiencia en tanto son pocos los dispuesto a enfrentarlos. Quizás por temor a “Que en entre abogados te vea”. De modo que, como manda Jesús pongámonos de acuerdo con el adversario “pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel”.

Así que gente del pueblo ríe ante la condena de dos, tres, cuatro y cinco años dictadas contra quienes han desfalcado al Estado por miles de millones de pesos, al punto que se dan el lujo de devolver tres mil millones y aceptar la condena de tres a cinco años, en algunos casos domiciliaria, para, una vez cumplida, dedicarse a disfrutar los miles de millones robados que ocultaron.

Es el esquema de justicia imperante hoy en la República Dominicana. Una justicia que, al designar a sus representantes, desconoce la condición de igualdad compleja formulada por Walzer, que apela a la observación de una diversidad de principios como referentes de idoneidad integral. Que, además, no ha podido entronizarse como norma del accionar del sistema jurídico dominicano, ahora en un nuevo estado de crispación ante la corrupción detectada en la Aseguradora de Servicios de Salud SeNaSa, oficial. Una sustracción de fondos a mansalva en la cual están involucrados los ex-responsables de esa entidad y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), de todos los niveles, tipo y especialidades. Y, también, quienes debieron fiscalizar la ejecución de las “dispersiones” emitidas por décadas.

Aunque las acciones del presidente busquen instaurar una encomiable praxis de igualdad compleja en la gestión pública en la cual, en el caso de la justicia, se vincularía a la eticidad a toda prueba de sus funcionarios, prevalece en este ámbito otro aspecto: una lógica funcional y distributiva que le ha sido propia por centurias, que le ha impuesto el peso de la tradición, de manera que esa independencia resulta, desde el punto de vista del derecho puro y simple, improcedente, haciendo necesario que el Estado se cuestione si necesita o no establecer y ampliar los controles sobre la corrupción de jueces y fiscales. La aplicación de la idea de igualdad compleja de Walzer en este ámbito buscaría evitar que alguna forma de principio —poder del dinero y poder político, verbigracia— dominen sobre esta esfera de la organización del Estado, imponiéndole rumbos, conductas y cultura.

Sin embargo, en la gestión pública nacional, lo predominante ha sido validar la praxis de profundamente arraigada de “manos sucias”, bien sucias, como norma, objeto y fin de gobernar. Por ello, el Poder ha sido ejercido, en lo administrativo y en el entorno de la justicia, bajo sus lamentables praxis, cultura y preceptos.

Búsquese e indáguese y se podrá comprobar que en su inmensa mayoría jueces y fiscales viven en condiciones socioeconómicas muy superiores a las que podrían justificar por sus ingresos legítimos.

El presidente Abinader se erige hoy en este ámbito, como un importante referente para el fortalecimiento del sentido, doctrina y realidad de justicia en la República Dominicana. Dado que sus iniciativas pueden ser tomadas por quienes le sucedan como acciones a vuelo de pájaro y de una gaviota que no hace verano, toca al liderazgo PRMista de hoy y de mañana asumirla como clarinada y tabula rasa.

El accionar del presidente en este campo, sin embargo, llena al país de esperanzas; crea un tema trascendental en torno al cual la sociedad ha de nuclearse y actuar en lo sucesivo, en tanto lo que hace hoy lo encumbra como prohombre y formidable visionario.