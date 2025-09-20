El Presidente toma distancia del exdirector de Senasa

Más que el beneficio de la duda, al presidente Abinader lo ayuda la convicción que hay entre los ciudadanos de que dice la verdad en su apego a querer un gobierno honrado y a su creencia de que los corruptos deben ir a los tribunales y ser castigados.

No es que a su régimen no le perjudiquen las denuncias de corrupción, que como en el caso de SENASA dañan a la generalidad de los ciudadanos de menores recursos en un problema tan serio como la salud, que, como la alimentación, son vitales para la subsistencia.

De lo que muchos ciudadanos y medios de expresión se quejan es de que el destituido director de SENASA, doctor Hazim haya durado tanto tiempo en la posición, cuando al parecer los delitos que se habrían cometido tuvieron larga data y al conocimiento de muchas personas.

En la última presentación en La Semanal el pasado lunes, el presidente aseguró que todas las informaciones correspondientes habían sido entregadas a las autoridades del ministerio público que son quienes llevan el caso.

“Vamos a esperar al ministerio público; nosotros le hemos dado total libertad y cualquier opinión no sería correcta”, precisó el gobernante sobre las denuncias de corrupción en la entidad de la seguridad social que han sacudido la opinión pública recientemente.

Abinader, quien se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre que los corruptos deben ser sancionados, tomó distancia del último caso que envuelve al doctor Hazim y a otros relacionados con el gobierno al establecer que “la amistad no equivale a complicidad”.

No se puede dudar que el escándalo de SENASA haya causado una muy mala impresión en el presidente Abinader, por lo que quiso dejar las cosas claras. El pasado domingo colocó un mensaje en X recordando que “en los cinco años de gestión siempre he luchado contra la impunidad y corrupción, debido a que puedo tener amigos, pero jamás cómplices”.

Con la eventual designación de una nueva gerente del Consejo de la Seguridad Social, que se espera recaiga en la doctora Aura Celeste Fernández, la situación interna de esa rama del estado tenderá a la normalidad, aunque el juicio por corrupción es ahora que comienza.

Con la designación de la doctora Fernández, esposa del dirigente político Guillermo Moreno, líder de Alianza País, el presidente cumple con incorporar a su régimen a uno de los grupos políticos que lo apoyó en las últimas elecciones y que postuló al doctor Moreno a la Senaduría de la capital, ganada por el doctor Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo.

Aunque la Presidencia envió los informes de auditoría que detectaban corrupción en la ARS del estado, la dimensión pública del caso salió a relucir a través del programa de la comunicadora Julissa Céspedes en el cual se habla de déficit económico y otros malos manejos durante la gestión del doctor Hazim, ascendentes a más de 20 mil millones de pesos.

Abinader capeó bien durante la semana pasada el nerviosismo atribuido a las alzas experimentadas por el dólar que ya para finales de la misma se había reducido, mientras el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu sostuvo diversas reuniones con banqueros y funcionarios para ofrecer al público seguridades de que todo está bien. En La Semanal, el presidente dijo que el precio del dólar está bajo control.

Al régimen le convino que la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, que visitó el país durante varios días le dio su visto bueno a la economía, que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en 3%, aunque sugirió poner en marcha algunas reformas que están pendientes.