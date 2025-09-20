Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

OTEANDO

La causa de la desgracia

Avatar del Emerson Soriano
Emerson Soriano

El estado actual de descomposición que padece el país, manifestado en atroces comportamientos de jóvenes que matan, roban, violan niñas, jóvenes y ancianas, no es,

en modo alguno, el producto psicosocial ni político del descuido exclusivo de las autoridades de turno en lo que hace a la prevención de tales fenómenos. Ello es el resultado de muchos años de alienación propiciada, en primer orden, por un sistema electoral viciado hasta la médula, activado a partir de la grosera dialéctica entre voto y el pica pollo, entre la nominilla y la militancia, entre la compra de la receta, la urna para el difunto, o la bolsita de cocaína y el desamparo.

Asimismo, es el resultado de la acumulación de una deuda social presidida por la ausencia de transparencia en el ejercicio de la función pública y por la falta de vocación para tal ejercicio: nos hemos dado gobiernos cuyos compañeritos, no bien llegados al poder, se fabrican su Barataria sanchopancesca y empiezan a honrar a -nuestro ido a destiempo- don Melesio Morrobel, personaje satírico creado por don Freddy Beras-Goico para denunciar las barbaridades que señaló. Es el resultado de la querida con chofer, la tarjeta platinuim, los viajes en primera clase, las matrículas en Oxford y Harvard, los planes de pensiones institucionales exclusivos, las compras de villas y helicópteros en procura de la validación social que no se alcanzó por méritos propios, y ahora se pretende obtener a expensas del erario. ¿Y qué decir de las compras sobrevaluadas y las licitaciones amañadas? Con todo, cada uno predica una moral distinta, esa que lo pone a recaudo de los “vicios ajenos, reales causantes del embrollo”.

Que nadie quiera cebar su “prestigio” a fuerza de endilgar a otros los errores del presente como causa eficiente del desastre, pero, tampoco, que nadie pretenda justificar el statu quo imperante atribuyéndolo solo a los desaciertos del pasado. La realidad es una: andamos mal porque la indiferencia preside nuestro desempeño, porque unos y otros nos desenfocamos de lo esencial para atender lo contingente, porque no ha habido la suficiente nobleza colectiva como para aparcar el fracaso en el arcén los errores comunes y montarnos todos en el vagón de la armonía política y social que se deriva de la honesta ubicación en el punto del interés común, a despecho de la angurria personal, entendiendo que podemos tener visiones distintas de los caminos para alcanzar la meta deseada, pero que esta es única, y estropear su consecución por vanidad personal es crimen de lesa humanidad. Esa es la causa de la desgracia.

Tags relacionados