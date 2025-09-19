Urge plan de emergencia en el sistema educativo

Es una pena que en este año escolar muchos niños y jóvenes quedaron fuera de la escuela por falta de aulas, profesores y servicios básicos.

El MINERD aplicó medidas de emergencias para enfrentar este problema, pero ninguna de las mismas cumple con las condiciones que se requiere para desarrollar aprendizajes, y menos aún, para una educación de calidad, como veremos a continuación:

1. Aulas Móviles.

No son adecuadas para impartir docencia, pues carecen de ventilación, iluminación, servicios básicos y equipos. En esas condiciones es muy difícil para los alumnos concentrarse y para los profesores promover aprendizajes.

2. Supresión de un período en escuelas de Tanda Extendida.

Suprimir un período en esta modalidad conlleva una reducción del currículo con lo cual se afectan los aprendizajes en ambas tandas o períodos.

La modalidad de tanda extendida fue creada para promover una educación integral en los estudiantes, ya que la misma establece que además de las asignaturas incluidas en el currículo, se desarrollen otras actividades como: lectura comprensiva, varios géneros del arte (coros, danzas, teatro), deportes, charlas, y otras actividades que los profesores consideren convenientes. Reitero, si estas actividades se suprimen, se está sacrificando la formación integral de los estudiantes y como consecuencias, la calidad de la educación.

3. Otorgamiento de bonos.

El otorgamiento de bonos para inscripción en colegios privados conlleva a poner a los estudiantes en contextos diferentes en los que se han formado. Por otro parte, no todos los colegios tienen las condiciones adecuadas y carecen de una supervisión directa del MINERD, para que se cumpla el currículo oficial y el sistema de evaluación establecidos. Además, en muchos casos los profesores que imparten docencia en los colegios privados no poseen títulos universitarios en educación, a diferencia del sector público, en el cual todos los profesores sí lo poseen, porque es un requisito para entrar al sistema.

Analizando estas medidas que el MINERD está aplicando para enfrentar la ausencia de cupos, es que sugiero que el ministerio diseñe un programa de emergencia, que debe iniciar en el menor tiempo posible para poder solucionar satisfactoriamente este problema en los años escolares siguientes. Entre estas medidas me permito sugerir las siguientes:

A. Realizar un estudio de necesidades de nuevas aulas adecuadas en todos los distritos escolares, con proyección a futuro, para lo cual podría utilizarse la inteligencia artificial.

B. Iniciar un proceso de construcción de aulas en función de las necesidades detectadas. Para el mismo, deben realizarse contratos con profesionales reconocidos por su responsabilidad y capacidad.

C. Realizar con urgencia la reparación de edificaciones que sufren anomalías como grietas, filtraciones y otras.

D. Realizar un estudio de necesidades de profesores con proyecciones futuras, por niveles y áreas del conocimiento y satisfacer las necesidades actuales. Del mismo modo, debe determinarse las necesidades del personal administrativo, como: limpiadores, guardianes y serenos.

E. Realizar un estudio a nivel nacional de los déficits de servicios básicos como: agua potable, servicios sanitarios, butacas, iluminación y ventilación adecuada. A partir de este análisis se debe iniciar de inmediato en la solución de los mismos, igualmente con ingenieros responsables y capacitados.

F. Nombrar en cada Distrito Educativo uno o dos ingenieros que apliquen los diagnósticos y supervisen los trabajos, debiendo rendir informes periódicos a la dirección de edificaciones del ministerio.

Es imprescindible que las medidas que sugiero se inicien desde este momento, pues de lo contrario el ministerio continuará incumpliendo su responsabilidad de garantizar una educación de calidad a los niños y jóvenes en edad escolar en los años escolares futuros.

El ministerio dispone de los fondos económicos a invertir y los mismos deben ser considerados como prioritarios. Reconozco los esfuerzos que han aplicado las actuales autoridades, pero considero que las soluciones se han aplicado con mucha lentitud y no de manera efectiva, por lo cual reitero que lo que procede es implementar de inmediato un programa de emergencia, orientado a resolver de manera efectiva y prioritaria los problemas planteados.