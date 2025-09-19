“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”, Juan 17:23.

La unidad espiritual va más allá de una reunión. Tiene que ver con una relación estrecha con Dios y entre los hermanos.

Jesús la identificó como la semejanza de él con el Padre. Por consiguiente, la unidad es el vínculo de la Trinidad.

Jesús ruega para que sus discípulos fueran unos. Perfectos (maduros) en la unidad, amor, fe y esperanza. Unidos en Cristo.