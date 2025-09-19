El fraude… que enferma al país

La corrupción no es solo el robo de recursos públicos. Es también la traición a la confianza ciudadana, la erosión de las instituciones y la causa de muchas de nuestras desigualdades. Pero hay algo aún más dañino que la corrupción misma: la impunidad.

En la República Dominicana, los escándalos han sido frecuentes, pero las condenas firmes, escasas. Demasiados procesos se dilatan, se archivan o se evaporan del debate público. Esto genera frustración, desmovilización cívica y una peligrosa normalización del delito.

Una justicia selectiva es una justicia injusta

La percepción generalizada es que los grandes casos solo avanzan si hay presión política o mediática, mientras que los pequeños infractores reciben castigo inmediato. Esa desigualdad en la aplicación de la ley hiere la democracia y debilita el respeto a la legalidad. Muchos sienten que existen dos sistemas: uno para los poderosos y otro para el resto. Cuando esa idea se consolida, se erosiona la confianza en el Estado de derecho.

El costo económico de la corrupción

La corrupción no solo daña la moral pública; también vacía los bolsillos nacionales. Estudios internacionales estiman que países con altos niveles de corrupción pierden entre 1 % y 5 % del PIB cada año. En nuestro caso, eso significa miles de millones de pesos que podrían destinarse a salud, educación y seguridad. Además, desalienta la inversión, encarece proyectos y castiga al talento. Es una barrera invisible que frena el progreso.

SENASA bajo la lupa

Hoy la atención pública está sobre el Seguro Nacional de Salud (SENASA), con contratos por montos millonarios que despiertan dudas sobre transparencia y manejo de fondos. La indignación ciudadana es comprensible: si los hallazgos se quedan en informes, el país confirmará que seguimos atrapados en un círculo de corrupción sin castigo.

El país tiene organismos y normas. La Contraloría ha realizado cientos de auditorías y su Unidad Antifraudes remitió decenas de informes al Ministerio Público. La pregunta clave es cuántos terminan en sanciones y recuperación de activos. Un sistema que detecta la corrupción, pero no la persigue, solo sirve para aparentar control.

Auditorías que no sancionan

Las revisiones de los últimos años —incluidas varias sobre gestiones 2015–2020— repiten el mismo patrón: saldos no reportados, pagos sin soporte, activos duplicados, compras tecnológicas que nunca funcionaron y obras sin contratos. Lo grave no son solo los montos, sino la falta de consecuencias. Si esos expedientes no llegan a juicio y no culminan en condenas, el mensaje es devastador.

Confianza con verificación

La confianza es necesaria para que la administración pública fluya, pero debe estar respaldada por mecanismos de control. Países como Chile y Costa Rica lo demuestran: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, Chile alcanzó 63 puntos y Costa Rica 58, muy por encima de la República Dominicana, que apenas logró 35. La diferencia es clara: donde hay consecuencias, la democracia se fortalece y la inversión se siente más segura.

¿Por qué persiste la impunidad?

Órganos de control sin independencia ni recursos.

Pactos de silencio y complicidades.

Ausencia de una cultura de consecuencias.

Ciudadanía indignada, pero resignada o distraída.

¿Qué hacer frente a la corrupción?

1. Blindar la independencia del Ministerio Público.

2. Auditorías externas obligatorias y publicadas.

3. Protección a denunciantes y testigos.

4. Rastreo y recuperación de activos con apoyo internacional.

5. Jueces especializados y sanciones rápidas.

6. Cultura de integridad desde la escuela hasta el municipio.

Conclusión

Mientras la corrupción quede impune, el país seguirá sin rumbo. Ninguna reforma prospera sobre la desconfianza. Cada funcionario que administre recursos públicos debe saber que ya no habrá refugio en arreglos opacos ni salidas fáciles con devoluciones parciales.

El dinero del pueblo no se negocia: se protege, se respeta y se defiende con todo el peso de la ley. Solo con justicia real podremos construir futuro.

