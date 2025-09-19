El algoritmo observa

Cuando Trinity quedó suspendida en el aire y la técnica del “tiempo bala” hizo su magia, quienes estábamos en el cine viendo “Matrix” comprendimos que otra puerta había sido abierta.

La abrumadora cascada de efectos especiales desplegados en los albores de la Internet (1999) y la sociedad en línea, desviaba el foco de atención primaria hacia el mero disfrute de una película esencialmente intensa y diferente, obviando cualquier mensaje subliminal que la obra intentara transmitir.

No olvidemos que, detrás de cada creación humana, sin importar época o cultura, su creador intenta transmitir un mensaje, una idea, una historia. Y eso vale tanto para quienes pintaron las Cuevas de Altamira, como para los constructores de las catedrales de Fulcanelli, los escritores de obras literarias, los realizadores plásticos o audiovisuales de todas las épocas, etc. Obviamente, la creación de las “Hermanas Wachowski” (ex–hermanos Wachowski) no escapa a esa realidad.

Matrix es tan sólo la distopía de una generación, como antes lo fueron “Un Mundo Feliz”, “1984”, “Fahrenheit 451”, Blade Runner”, “Equilibrium”, etc. Una distopía que cuenta lo mismo que cuentan las otras, que no es más que la suma de todos los miedos de los hombres proyectados hacia el futuro. El miedo a perder la libertad; la concreción de un poder totalitario universal que no deje respiro a la libertad individual; el estado generalizado de desconfianza; la anulación de la voluntad personal y la mentalidad de rebaño como sustituto de la chispa individual de los ciudadanos.

Cada distopía se justifica a sí misma en función del ente aglutinante (Gran Hermano, El Padre, El Arquitecto, Censor Jefe) y del método que utiliza para anular las voluntades individuales, pero, lo más perturbador, es que todas coinciden en la docilidad con que los individuos claudican en sus libertades y asumen como válidas las normas sociales impuestas verticalmente, sin cuestionarlas o enfrentarlas.

A Orwell hoy lo paralizaría el terror, si viera que “1984” es una chambra frente a 2025. O lo que es lo mismo, que la realidad de un mundo alienado y adormecido supera con mucho los peores escenarios de todas las distopías.

No necesitamos de un Gran Hermano que nos vigile, pues todos alegremente informamos a la autoridad de cada aspecto de nuestras vidas, por más insignificante que sea, a través de las redes sociales; ni mucho menos necesitamos drogas, soma o estar conectados a una máquina para estar sometidos.

Ahora, el algoritmo sabe exactamente qué queremos, y nos satura con ello; y, ante cada imagen mostrada, un golpe de dopamina inmunda nuestro torrente sanguíneo y nos hace pedir más; hasta que se acabe la batería del celular que nos mantiene conectados a ese otro mundo; esa otra realidad en la que fingimos ser lo que no somos, para escapar de la realidad que nos obliga a ser lo que no queremos ser, mientras vivimos eso que llamamos vida. Y la pregunta es: ¿lo es?