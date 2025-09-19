Abinader en Nueva York

Alberto Caminero, director de prensa de la Presidencia de la República, se reunió con periodistas dominicanos en Nueva York, el presidente Luis Abinader quedó muy mal parado. Neftalí Fuertes, jefe local del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), abrió el encuentro agradeciéndoles a los periodistas “su apoyo” a la gestión de gobierno del presidente Abinader. Ese apoyo, según Fuertes, ayuda a “garantizar la gobernabilidad”.

El periodista Ramón Mercedes, primero en preguntar, agradeció que Fuertes reconociera el apoyo de los periodistas, pero le reprochó que el gobierno no ha reciprocado ese apoyo. “Vamos directo al grano, ¿cómo se consiguen anuncios con este gobierno?

Muchas intervenciones de los colegas eran quejas porque no recibían anuncios del gobierno, quejas porque el gobierno no ha resuelto un problema con unas pensiones. Roberto Mota se quejó de que pese a que le demandan muchos requisitos para obtener publicidad, este gobierno le da contratos a personas que no tienen medios.

Hubo quejas de que el gobierno quiere economizar en detrimento de los seres humanos. El periodista Luis Alfredo Collado, denunció que en un evento dominicano en Times Square usaron una inteligencia artificial para hacer los anuncios, para no contratar un locutor.

Se quejaron porque cancelaron a todos los periodistas del gobierno en Nueva York, hasta desmantelaron el departamento de prensa del Consulado General de la República Dominicana. Pidieron que se designe a un periodista oficial, experimentado que sirva de canal de comunicación con el gobierno.

El cónsul Jesús-Chú Vázquez cerró agradeciendo la participación de los periodistas. Y quedó demostrado, la gente del gobierno está ocupada economizando. Ni el café ni los pastelitos alcanzaron para todos los invitados, quizá esa es la mejor explicación del descontento general expresado.

Comenté, en la calle, con Quisqueya Sepúlveda y César Romero, que el gobierno estaba mal parado en la ciudad. Alguien que venía detrás escuchó, se incluyó en la conversación diciendo: “muy mal, yo voté por ellos pero más nunca”. Abinader vendrá a Nueva York, a la asamblea de la ONU, sentirá el descontento.