86 años de gratitud
Hoy celebro 86 años de vida y mi corazón se llena de profunda gratitud. Gracias a Dios por cada día, por su amor que me ha sostenido y guiado, y por la gracia de seguir caminando en su voluntad. Gracias también a tantas personas que a lo largo de estos años han dejado huella en mi vida: familiares, amigos, hermanos en la fe, y todos aquellos que con su cariño, ejemplo y apoyo me han ayudado a crecer y a vivir con sentido. Cada día intento vivirlo plenamente, sirviendo y amando según lo que Dios espera de mí, siempre con la mirada puesta en el encuentro definitivo con Él. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.