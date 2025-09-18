Los sesgos y el poder

La neurociencia evolutiva explica los diversos atajos mentales utilizados por los sapiens y cómo le permitieron adaptarse a los desafíos de cada realidad emergente.

Una de las “trampas” más comunes que realiza el cerebro para evitar consumir energía (pensar, representa un alto gasto calórico), es apelar a los sesgos cognitivos como “atajos mentales” que le ayudan a tomar decisiones rápidas, sobre la base de presunciones. En la sabana africana o en la Era Glacial, los sesgos fueron de gran utilidad, pues, aunque las decisiones eran de vida o muerte, también eran simples y estructuradas en modo binario: correr, saltar, comer, parar, etc.

Los sesgos evolucionaron con nosotros. En una era híperconectada, urbana, atomizada, tomamos decisiones con herramientas evolutivas de hace 200 mil años. A veces, esto funciona y a veces no. Sobre los sesgos han escrito Kahneman, Janis, Dobelli –etc.– y leer sobre ellos resulta edificante, pues, permite intentar entrever los hilos cognitivos de la telaraña conductual en que vivimos atrapados, sin darnos cuenta.

Sesgos hay por docenas: Falacia ad Hominem, de Confirmación, Correspondencia, Arrastre, Familiaridad, Riesgo Cero, Efecto Placebo, Falso Consenso, –etc.–, y todos aplican o condicionan las decisiones que toman los sapiens. En política, los sesgos dominan la toma de decisiones, y difieren en su intensidad e impacto en función de si se está en el poder o en la oposición. En ambos casos, resulta importante establecer mecanismos para detectarlos, visibilizarlos y contrarrestarlos.

El Pensamiento de Grupo (“Groupthink”) resulta fatal en política. Janis lo definió como “Un modo de pensamiento en el que las personas se involucran cuando están profundamente implicadas en un grupo cohesionado, cuando el afán de los miembros por la unanimidad supera su motivación para evaluar de forma realista cursos de acción alternativo”, y Pearl Harbour, Bahía de Cochinos y Vietnam, fueron ejemplos aleccionadores sobre cómo no actuar.

Cercado por crisis emergentes (energía, tránsito, SENASA, otros casos potenciales, etc.), el mayor desafío del gobierno será no caer en el sesgo de Pensamiento de Grupo y anular la capacidad crítica interna sobre la base de “que todo está bien”, “eso no es así”, “ustedes no saben nada”, “todo está bajo control”, o, “eso son cosas de la oposición”. Sea con “abogado del diablo” o con el “décimo hombre”, los anillos deben ser flexibles y abiertos a las críticas, de lo contrario, se autoengañan.

Los “síntomas” del Pensamiento de Grupo fueron descritos por Janis: “Ilusión de invulnerabilidad”; “Creencia incuestionable en la moralidad inherente al grupo”; “Racionalización colectiva de las decisiones del grupo”; “Visión estereotipada de miembros ajenos al grupo”; “Autocensura”; “Ilusión de unanimidad”; “Presión a la uniformidad”; “Miembros que protegen al grupo de información negativa”.

Si los hombres del presidente se resisten a pensar fuera de la zona del confort del poder, corren el riesgo de que los sesgos se impongan, y sus decisiones no serán eficientes, pues se tomarán sobre la base de premisas erróneas.