Los presidentes no saben

Lucía Medina dijo en una ocasión que su hermano expresidente Danilo Medina era la persona más informada del país. Una creería que esto por su condición de presidente, pero según las declaraciones del propio exmandatario, esto es mentira. Él no sabía quiénes eran contratistas del Estado, ni todos los servicios que brindaban su hermano y su cuñado como proveedores. Esto por citar dos de los tantos ejemplos que se conocen o se han conocido en la justicia.

Luis Abinader parece que tampoco es la persona más informada del país, desconoce, aunque en algún momento se ha referido a esos escándalo, la situación de Inabie; Educación, lo que pasaba en Senasa y qué hacía Manuel Mejía Naut en Edeeste. No sabe que los usuarios del paso rápido denuncian fraudes y fallos en el sistema, que el metro está en deterioro, que el cuento del Ministerio de Agricultura no es como se dijo en la opinión pública, y una lista larga de problemas y denuncias.

Aparentemente, todo el mundo sabe quién es serio y corrupto en los gobiernos, menos los presidentes.