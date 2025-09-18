UN MOMENTO
Nacidos para avanzar
El ser humano no fue creado para quedarse estancado ni encerrado en sus miedos, sino para caminar siempre hacia adelante. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y esa huella divina nos impulsa a crecer, a buscar lo que está más allá, a no conformarnos con lo pasajero. Nuestro destino es la Pascua eterna, la plenitud de vida que se alcanza en Cristo resucitado. Por eso, cada paso que damos es una respuesta a nuestra vocación más profunda: avanzar, levantarnos cuando caemos y seguir andando. Mirar atrás con gratitud, sí, pero nunca detenernos, porque el horizonte de Dios siempre nos invita a más. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.