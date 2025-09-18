Economía destructora

Los intereses económicos de las grandes potencias han estimulado la barbarie con base en la geopolítica, para controlar los más grandes yacimientos de gas, petróleo, oro y tierras raras de uso tecnológico. Estas acciones desdeñables son tan injustificables como la carrera de manipulación en la intromisión de los gobiernos, fomentando la venta de armas en las luchas revolucionarias inducidas, con el fin de ganar posiciones estratégicas de control militar y así proteger sus reservas naturales para lograr su subsistencia hegemónica. La cronología de los hechos así lo demuestra, fomentando la división en sus culturas para propiciar regímenes favorables a sus pretensiones subyugantes, en bombardeos indiscriminados de lesa humanidad a niños y ancianos y ejecuciones irracionales del fanatismo religioso.

De ahí la incursión de las potencias de oriente y occidente en una guerra de matices económicos, creando la inseguridad en cualquier punto del mundo, terminando con la vida de inocentes que pagan el precio de una práctica que lacera lo más profundo de la sensibilidad humana, contraponiéndose a la sagrada creación de la humanidad en el amor.

No podemos dejar la reflexión de líderes y gobiernos que han traicionado las fronteras de protección de sus naciones, entregando el patrimonio del honor de tener una patria que nos preserve la condición más digna que ser humano alguno pueda exhibir de respeto, como lo es su identidad, por el legado de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por una honorable existencia.

Luchemos por la defensa de nuestro patrimonio nacional y recursos naturales, un regalo de la Divinidad para proteger, no solo la calidad de vida de todos, sino también la soberanía moral de ser “Dominicanos”.