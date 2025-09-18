La corrupción en la salud mental de un país

En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de varios escándalos de corrupción que han tenido un impacto social relevante.

Uno de los casos más notorios fue el escándalo de la Operación Anti-Pulpo, que destapó una

red de corrupción en la que se involucraron funcionarios del gobierno y empresarios en el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de obras. Este caso no solo generó indignación entre la población, sino que también evidenció la falta de transparencia en la gestión pública; así mismo otros de alcance internacional como el de la Constructora Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos a funcionarios dominicanos para obtener contratos de obras públicas. Este escándalo, involucró altos funcionarios y ex presidentes, provocó protestas masivas y un llamado a la rendición de cuentas, reflejando el descontento de la ciudadanía ante la impunidad de los actos corruptos.

La corrupción es un fenómeno que ha permeado diversas sociedades a lo largo de la historia, afectando enormemente la economía, la política, y obviamente la salud mental de sus ciudadanos. Según el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, la corrupción puede definirse como “el abuso de poder para obtener beneficios personales a expensas del bien común”.

Esta definición resalta la naturaleza delictiva de la corrupción, que no solo implica la violación de normas legales, sino también un profundo desprecio por el bienestar de la sociedad.

Por otro lado, el término “impunidad” se refiere a la falta de castigo o sanción para quienes cometen actos delictivos. El genio del mundo de los juristas, Zaffaroni señala que la impunidad “es la condición de quienes, habiendo cometido un delito, no enfrentan las consecuencias legales de sus acciones”. Esta situación crea un entorno en el que los actos corruptos pueden proliferar sin temor a represalias, lo que agrava aún más la crisis de confianza en las instituciones y el tejido social. (Zaffaroni, E. 2008).

La impunidad que rodea a los actos corruptos, genera un clima de desconfianza, frustración y desesperanza que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de una población, de un país. A medida que crece la corrupción, a medida que se permiten, y la impunidad se hace inherente o ciega al castigo de dicho delito, esto genera un incentivo sin precedentes al perpetrador, donde le motiva a la continuidad de dicha acción, lo que a su vez es una violacion de derechos humanos.

La combinación de corrupción e impunidad, es sin duda alguna, la mezcla perfecta para la estructura de patrones de violavion de derechos y sobre todo de un desestabilizador social de alto impacto.

La corrupción se manifiesta en múltiples formas, desde el soborno y el desvío de fondos públicos hasta la manipulación de elecciones y la falta de acceso a servicios básicos. Cuando los ciudadanos perciben que sus líderes actúan en beneficio propio y no en el interés común, se produce un sentimiento de injusticia que puede desencadenar altos niveles de estrés yansiedad. Este estrés crónico puede llevar a problemas de salud mental, como depresión y trastornos de ansiedad, afectando la calidad de vida de las personas.

La corrupción y su impunidad no solo afectan a individuos, sino que también impactan la cohesión social. La falta de recursos y oportunidades, exacerbada por la corrupción, puede generar rivalidades entre grupos, lo que aumenta la tensión social y el estrés colectivo. Esta fragmentación social puede tener un efecto negativo en la salud mental de las comunidades, fomentando un ambiente de miedo y desconfianza.

Según la OMS, los países con altos índices de corrupción suelen reportar tasas más elevadas de trastornos mentales, lo que indica una correlación directa entre la corrupción y el bienestar psicológico de la población.

Cuando la corrupción se convierte en una norma aceptada, se produce un fenómeno de desensibilización. Las personas pueden llegar a considerar la corrupción como parte de la vida cotidiana; el estado de apatía puede ser perjudicial para la salud mental, ya que las personas pueden sentir que no tienen control sobre su entorno y que sus acciones no tienen impacto. La falta de esperanza en un futuro mejor puede contribuir a un aumento en los índices de suicidio y otros problemas de salud mental.

La OMS ha señalado que en contextos donde la corrupción es prevalente, los índices de suicidio pueden ser hasta un 20% más altos que en sociedades con menor corrupción.

Para abordar el impacto de la impunidad de la corrupción en la salud mental, es fundamental implementar estrategias que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. La educación cívica juega un papel crucial en empoderar a los ciudadanos para que exijan justicia y participen activamente en la vida política. Además, es esencial promover el acceso a servicios de salud mental que puedan ayudar a las personas a lidiar con el estrés y la

ansiedad derivados de la corrupción.

Podemos concluir diciendo que: la impunidad de la corrupción es un problema que trasciende

lo económico y lo político; afecta profundamente la salud mental de un país. La creación de

un entorno en el que se valore la transparencia y la justicia no solo es crucial para el

desarrollo social y económico, sino también para el bienestar psicológico de sus ciudadanos.

Abordar la corrupción y sus efectos en la salud mental es un paso necesario hacia la

construcción de sociedades más justas y resilientes.