Reclamo de pagos de “dotaciones” atrasadas

Desde hace más de 20 años, una ex vicecónsul dominicana en Estados Unidos está esperando que le paguen una deuda de 19,040 dólares, por concepto de “dotaciones” (pago de alimentos y vivienda). Al no lograrlo, interpuso una acción de amparo de cumplimiento en contra del MIREX y Hacienda, a fin de que acaten las instrucciones dadas por el Poder Ejecutivo, mediante oficio del 2001, que lo ordenó cumplir con el pago.

La acción de amparo fue acogida por la Cuarta Sala del TSA, sin embargo, Hacienda interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, alegando que no le corresponde hacer ese pago, sino al MIREX.

Luego de acoger el recurso, el TC revocó la sentencia recurrida, y decidió recalificar la acción como un amparo ordinario, tras reiterar su precedente de que no procede el amparo de cumplimiento cuando se trata del reclamo de una deuda por concepto de dotaciones que no guarda relación con ningún derecho fundamental. A su vez, declaró inadmisible la acción de amparo ordinaria presentada por la reclamante, por considerar que el recurso contencioso administrativo es la vía idónea para verificar la existencia de la supuesta deuda, determinar lo adecuado, y a qué entidad le corresponde cumplir con el pago. (TC-0746-25)