Nostalgia y emoción

Eran los años de la efervescencia política, la guerra fría, el protagonismo de la revolución cubana, el período post guerra cívico-militar -intervención militar incluida- en República Dominicana. Eran los ’70, y la calle El Conde, en la zona colonial, continuaba siendo el centro de esas manifestaciones, pero también de interacción cotidiana de profesionales, intelectuales, políticos, periodistas.

Transitaba mis 20 y formaba parte de la plantilla del diario El Caribe, en la calle El Conde No. 1, lo que me daba ‘autorización’ para participar en las tertulias matutinas, que junto a los periodistas y ejecutivos de ese diario y del Listín, instalado en la calle 19 de marzo, se realizaba en la emblemática La Cafetera.

Allí hice esos primeros amigos, por demás colegas de profesión, e hice mis pininos sobre la discusión política, nacional e internacional, porque La Cafetera era no solo un lugar de encuentro de periodistas, si no también de políticos y profesionales que, frecuentemente, se enfrascaban en las intríngulis de las luchas ideológicas del momento.

Así, cuando hace unos meses leí en los periódicos sobre el cierre de La Cafetera, aunque hace años que no la visitaba, recordé muchos de aquellos episodios románticos y sentí, confieso, gran nostalgia.

Cuando hace unas semanas caminaba El Conde con mi hijo Fernando, le contaba, con emoción, sobre esas tertulias, episodios vividos, los amigos, la trascendencia de La Cafetera.

Hoy, al ver las noticias de que Café Santo Domingo reabrirá La Cafetera, estoy contento y atento, para ser de los primeros que vuelva -a sabiendas de que no será lo mismo- para recrear aquellos momentos importantes de muchos de nosotros, y de El Conde.