El que exagera el volumen de su música en los edificios multifamiliares sin importarle la molestia que le causan a los demás, es gente de mal vivir.

Las personas que dejan en el ascensor el carrito de la compra para hacerse la vida más cómoda a costa de la disciplina del edificio y la convivencia ordenada del conglomerado, es gente de mal vivir.

Las personas que arrastran muebles por las noches y realizan labores que producen ruidos innecesarios y molestosos a sus vecinos, violando los horarios en que eso está permitido, es gente de mal vivir.

Las personas que se parquean traspasando la raya amarilla divisoria dificultando que su vecino pueda entrar a su propio vehículo con facilidad, es gente de mal vivir.

Las personas que alzan la voz para dirimir asuntos familiares mediante el uso de expresiones groseras, indecentes y vulgares, es gente de mal vivir.

Las personas que no pagan su cuota de servicios comunes de manera regular y puntual, pero presumen de sus bonanzas ante los demás, es gente de mal vivir.

Las personas que nunca dan los buenos días a nadie ni tienen gestos de cortesía hacia los demás, a pesar de que esos encuentros son comunes en áreas comunes del edificio, además de ser descorteses y pocos sociables, es gente de mal vivir.

Las personas que nunca comparten con sus condómines ni se solidarizan con los demás en circunstancias adversas, es gente de mal vivir.

La gente de mal vivir no respeta, no comparte, no es solidaria, no hace vida en comunidad, en fin, es un mundo aparte en todos los sentidos. Debería existir un mecanismo para identificarlos y que esta condición los descalifique cuando vayan a adquirir o alquilar una propiedad para que automáticamente, su record de conducta y su mala fama, los descarte en una y otra dirección.