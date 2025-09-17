El clamor por un salario justo

Sé que se han hecho y se siguen haciendo esfuerzos por lograr salarios dignos, pero aun hay mucha gente que me dice que el sueldo no les alcanza ni siquiera para comer con dignidad. Esta realidad me hace recordar que la justicia social no puede quedar en meros discursos ni en estadísticas frías. Debe, necesariamente, traducirse en la vida concreta de las familias. Un salario justo no es un lujo, es un derecho fundamental, porque de él depende el pan en la mesa, la educación y la salud de los hijos. Como sociedad no podemos resignarnos. Urge seguir trabajando para que cada persona viva con verdadera dignidad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.