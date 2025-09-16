Senasa: Lecturas y mensajes

La denuncia de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la decisión del presidente Luis Abinader de remitir un informe a la Procuraduría General de la República contiene varias lecturas ya que no se trata solo de un escándalo administrativo sino de una señal política cargada de advertencias y compromisos.

La acción del mandatario reafirma su línea de tolerancia cero frente a la corrupción y el hacerlo cuando pudo haber optado por la discreción o la dilación es un mensaje claro de que la protección presidencial no existe para quienes quebranten la ley, aunque sean amigos o allegados.

Pero también constituye un aviso para todo el funcionariado a quienes el presidente ha querido recordarles que no hay margen para meter la pata y que los tiempos de impunidad quedaron atrás. En un país donde la cultura política ha sido -demasiadas veces- permisiva, estas señales son muy necesarias para comenzar a desmontar la idea de que el poder puede usarse como escudo.

Aunque quizás el punto más relevante radica en la dimensión personal y de legado de Abinader quien agota su segundo mandato y que está constitucionalmente impedido para reelegirse. Y es que, sin otra posibilidad de limpiar cualquier mancha, si permite que la corrupción le ensucie el gobierno equivaldría a condenar de manera irreversible su nombre en la historia, algo que no está en sus planes y mucho menos por otro.

El caso Senasa apenas comienza. El gobierno hizo su parte y será la justicia la que determine responsabilidades, sin embargo, es evidente es que el presidente ha preferido arriesgar el costo político de exponer irregularidades antes que cargar con el peso de la complicidad y así proteger no solo a la institucionalidad, sino también la herencia moral de su gestión y de su familia.