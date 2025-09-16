Schumpeter y El Gatopardo

En la célebre obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942), Joseph Schumpeter nos enseñó a ver el desarrollo no como un proceso lineal, sino como un torbellino de destrucción creadora. Cada avance económico surge de la demolición de viejas estructuras, dando paso a nuevas combinaciones productivas que abren caminos inéditos, aunque siempre dejando tras de sí incertidumbre y resistencias. Sin embargo, cuando trasladamos esa lente al debate dominicano sobre la fusión MESCYT-MINERD, el panorama se vuelve ambiguo: ¿estamos ante una verdadera destrucción creadora que impulse coherencia institucional, o más bien ante lo que Lampedusa en El Gatopardo (1958), retrató como el arte político de cambiar todo para que nada cambie.

El discurso que impulsa la fusión apela a la eficiencia, a la racionalización de recursos y a la coherencia vertical en la gestión de la educación. Se trata de un relato atractivo: un solo gran ministerio que integre desde la educación inicial hasta la superior, alineando esfuerzos y optimizando presupuestos. No obstante, en el actual estado de cosas se corre el riesgo de subordinar la educación superior y las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) a la lógica del gasto corriente educativo. Dicho de otro modo, se reducirían a un apéndice administrativo. En lugar de una creación schumpeteriana, podríamos estar frente a una destrucción gatopardiana: se desarma lo poco avanzado sin ofrecer un sustituto transformador. Las implicaciones son serias. El modelo de crecimiento económico dominicano muestra signos de agotamiento: altas tasas sostenidas en servicios de bajo contenido tecnológico, con inversión en I+D prácticamente inexistente (0.003% del PIB) y con un déficit persistente de talento STEM. Todo ello configura una trampa de la renta media: ya no se puede competir sólo con bajos salarios, pero tampoco se ha logrado acumular las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para dar el salto hacia una economía más intensiva en conocimiento y basada en innovación (alto valor añadido).

En este contexto y desde el punto de vista de políticas orientadas al desarrollo productivo y de consolidación del sistema nacional de innovación (SNI), las universidades se erigen como espacios estratégicos de acumulación de capacidades científicas, tanto para absorber conocimiento externo a través del capital humano y las infraestructuras científico-tecnológicas, como para generar innovación local. Un ejemplo básico del impacto local de un SNI Etzkowitziano (Estado–Empresa–Academia), lo vivimos durante la pandemia de COVID-19, con el AirINTEC (respirador mecánico desarrollado localmente por el INTEC que salvó decenas de vidas), que demostró el potencial de la cooperación triple hélice, permitiendo al país sortear la guerra por los dispositivos médicos en el momento más álgido de la pandemia.

Si se priva a las universidades de los incentivos y de políticas específicas, volverán a encerrarse en la lógica de la docencia masiva, incapaces de sostener proyectos de investigación y redes de innovación o de integrarse de manera productiva con el tejido empresarial. Fracturar el eje universitario implicaría debilitar toda la estructura, sería retroceder a un modelo de dependencia tecnológica y condenar al país a una inserción internacional periférica.

En un proceso de fusión sin considerar los retos de la trampa de la renta media, desde una lógica schumpeteriana se perdería la oportunidad de usar la fusión como plataforma para crear nuevas combinaciones institucionales que fortalezcan el SNI. Desde una perspectiva gatopardiana, el cambio se revelaría como un gesto meramente cosmético: se fusionan ministerios, se ajustan organigramas, pero las inercias de fondo permanecerían intactas.

La fusión MESCYT–MINERD podría convertirse en un ejercicio gatopardiano donde todo cambia en el organigrama, mientras el país sigue atrapado en la trampa de la renta media. La elección es clara: o se hace una reforma (que bien puede tomar el camino de fortalecer el MESCYT) o se repite la historia de cambios sin transformación. En última instancia, la competitividad del país no dependerá de cuánto se reduzca la burocracia, sino de cuánto se invierta en conocimiento, talento e innovación. Schumpeter nos recordaría que la destrucción creadora abre caminos hacia el futuro; Lampedusa, en cambio, nos advertiría del espejismo de los cambios que solo maquillan la continuidad. El país debe decidir si apuesta por el verdadero salto o por el eterno retorno de lo mismo.

