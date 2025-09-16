Salud mental: entre la realidad y el disfraz del mal

Hablar de salud mental en estos tiempos ya no es tabú. Cada vez más, se reconoce como un eje fundamental para el bienestar humano y como un derecho que debe ser protegido y atendido con responsabilidad. Sin embargo, en paralelo a este avance, está emergiendo un fenómeno peligroso: el uso de la salud mental como excusa o disfraz para justificar la violencia, el crimen y las más diversas fechorías.

El problema es serio. Hay quienes, tras agredir, violentar o incluso atentar contra la vida de otros, se amparan en un alegato de “locura” o “demencia” para evadir las consecuencias. Y allí se cruza una línea peligrosa, porque la sociedad empieza a confundir la verdadera enfermedad con un recurso oportunista que busca burlar la justicia.

A esto se suma un comportamiento cada vez más frecuente: ante actos de violencia que estremecen a la opinión pública, los cibernautas y buena parte de la población comienzan a hablar de salud mental como si fuese una justificación automática, incluso en hechos de barbarie. El riesgo es que, en medio de esa narrativa, el agresor se sienta apoyado y justificado, mientras las víctimas quedan relegadas. Se debe cuidar muy bien esa línea delgada, porque no podemos andar por la vida agrediendo y luego aludir a problemas mentales como excusa.

No se trata de negar que existen personas con condiciones mentales reales que necesitan comprensión, tratamiento y acompañamiento. Al contrario, la salud mental debe ser cuidada y tratada con la misma seriedad que cualquier otra enfermedad. Lo que resulta inaceptable es que se intente legitimar la violencia bajo el manto de una supuesta inestabilidad, dejando a las víctimas en un segundo plano y debilitando el régimen de consecuencias que sostiene la convivencia social.

El Estado y la sociedad dominicana deben ser firmes: quien agrede, viola o mata debe enfrentar sanciones claras y estrictas, independientemente de los pretextos. Si bien la evaluación psiquiátrica es un recurso necesario, no puede convertirse en una puerta abierta para disfrazar lo malo y justificar lo injustificable.

Estamos ante un fenómeno que tiene muchas aristas: el descuido histórico de la salud mental, la falta de políticas públicas de prevención, pero también la tendencia a buscar “brechas” legales y sociales para exculpar lo que no tiene defensa. Mucho cuidado con esto.

Urgen esfuerzos colectivos desde la justicia, las instituciones de salud, la familia y los medios de comunicación para enfrentar esta realidad. Cuidemos la salud mental como lo que es: un derecho humano. Pero también blindemos a nuestra sociedad de quienes pretenden usarla como excusa para la violencia.

Porque la salud mental merece respeto, y la justicia también.