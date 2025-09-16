Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
Opinión

Salud mental: entre la realidad y el disfraz del mal

Avatar del Rosa Escoto
Rosa Escoto

Hablar de salud mental en estos tiempos ya no es tabú. Cada vez más, se reconoce como un eje fundamental para el bienestar humano y como un derecho que debe ser protegido y atendido con responsabilidad. Sin embargo, en paralelo a este avance, está emergiendo un fenómeno peligroso: el uso de la salud mental como excusa o disfraz para justificar la violencia, el crimen y las más diversas fechorías.

El problema es serio. Hay quienes, tras agredir, violentar o incluso atentar contra la vida de otros, se amparan en un alegato de “locura” o “demencia” para evadir las consecuencias. Y allí se cruza una línea peligrosa, porque la sociedad empieza a confundir la verdadera enfermedad con un recurso oportunista que busca burlar la justicia.

A esto se suma un comportamiento cada vez más frecuente: ante actos de violencia que estremecen a la opinión pública, los cibernautas y buena parte de la población comienzan a hablar de salud mental como si fuese una justificación automática, incluso en hechos de barbarie. El riesgo es que, en medio de esa narrativa, el agresor se sienta apoyado y justificado, mientras las víctimas quedan relegadas. Se debe cuidar muy bien esa línea delgada, porque no podemos andar por la vida agrediendo y luego aludir a problemas mentales como excusa.

No se trata de negar que existen personas con condiciones mentales reales que necesitan comprensión, tratamiento y acompañamiento. Al contrario, la salud mental debe ser cuidada y tratada con la misma seriedad que cualquier otra enfermedad. Lo que resulta inaceptable es que se intente legitimar la violencia bajo el manto de una supuesta inestabilidad, dejando a las víctimas en un segundo plano y debilitando el régimen de consecuencias que sostiene la convivencia social.

El Estado y la sociedad dominicana deben ser firmes: quien agrede, viola o mata debe enfrentar sanciones claras y estrictas, independientemente de los pretextos. Si bien la evaluación psiquiátrica es un recurso necesario, no puede convertirse en una puerta abierta para disfrazar lo malo y justificar lo injustificable.

Estamos ante un fenómeno que tiene muchas aristas: el descuido histórico de la salud mental, la falta de políticas públicas de prevención, pero también la tendencia a buscar “brechas” legales y sociales para exculpar lo que no tiene defensa. Mucho cuidado con esto.

Urgen esfuerzos colectivos desde la justicia, las instituciones de salud, la familia y los medios de comunicación para enfrentar esta realidad. Cuidemos la salud mental como lo que es: un derecho humano. Pero también blindemos a nuestra sociedad de quienes pretenden usarla como excusa para la violencia.

Porque la salud mental merece respeto, y la justicia también.

