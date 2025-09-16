La memoria que nos sostiene

¡Cuánto hemos tenido que luchar como pueblo por nuestra libertad y nuestra democracia! Cada paso en nuestra historia está marcado por el sacrificio de hombres y mujeres que creyeron en la dignidad, en la justicia y en el derecho a vivir en paz. Esa lucha no fue en vano.

Nos dio un presente donde la voz de cada ciudadano cuenta, donde el futuro se construye con participación y esperanza.

Pero la libertad no es un regalo eterno, sino una tarea diaria que debemos custodiar con responsabilidad y unidad. Nunca permitamos que los esfuerzos del pasado caigan en el vacío.

Honremos su legado defendiendo siempre la democracia. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.