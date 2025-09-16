La Iglesia en la Edad Media hasta Carlomagno: claves

Hoy recorremos el período que va desde el 476 hasta la coronación de Carlomagno (800).

Ya en el siglo V, la Iglesia vive bajo bárbaros en su mayoría arrianos, que negaban la divinidad de Jesús.

El alto funcionario de Teodorico, Boecio, legó a toda la Edad Media sus traducciones al latín de Aristóteles y Platón. Fue uno de los últimos intelectuales occidentales en conocer seriamente el griego. Su obra La Consolación de la Filosofía y su pensamiento estoico marcarían el pensar de toda la Edad Media. Indagando sobre su ejecución aprenderá mucho sobre las tensiones entre Roma y Constantinopla.

San Benito (†547) y los benedictinos fueron estableciendo a lo ancho y largo de Europa, monasterios donde se oraba, se cultivaba la tierra y muy pronto se preservarían las obras más importantes de la antigüedad latina, pues copiaron los manuscritos más fieles, los divulgaron y canjearon para ir creando depósitos del saber conocido hasta entonces.

El poder imperial estaba en Constantinopla, representado en la península italiana por el exarca de Rávena. Se sabe que el emperador quería imponer la unidad a la dividida zona oriental del imperio por conflictos cristológicos. ¿Podrían aceptar el papa y la Iglesia en Occidente las soluciones fabricadas por el emperador oriental y sus teólogos durante los siglos VI y VII?

En el siglo VIII, ante la creciente amenaza musulmana, ¿cómo reaccionarían los emperadores de Oriente? ¿Intentarían complacer a los musulmanes adoptando algunas de sus creencias respecto a la representación de lo divino? Reflexione sobre qué fue la iconoclastia de los emperadores orientales del siglo VIII y su impacto.

En Occidente, los francos no fueron arrianos. Clovis y gran parte de sus nobles fueron bautizados en el 496 (ca.) ¿qué consecuencias tendría para el catolicismo que los francos se confesaran católicos?

La alianza de los francos y el papado cambió la historia de la Iglesia y de Europa. Considere: en Italia, un poder militar victorioso ahora apoyaba al papa y su catolicismo niceno frente a los derrotados lombardos arrianos; ahora el papa consagraba al emperador de Occidente; en su territorio, Carlomagno implementó normas romanas; se asesoró con eclesiásticos y mandó que cada catedral instaurara una escuela; finalmente, ordenó que todos los monjes adoptasen la regla de San Benito. ¿Y si faltaba el apoyo del emperador cómo quedaría la Iglesia?