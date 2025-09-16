Y de los genocidas: ¿amigo y cómplice?

Si la política exterior dominicana se condujera con fundamentos éticos, hace rato el gobierno hubiese declarado al Estado de Israel como organización terrorista, y se hubieran activado todos los mecanismos legales y políticos para la ruptura de relaciones diplomáticas y la paralización de todo acuerdo con ese país.

Las evidencias están ahí, a la luz del mundo: al igual que el uso de cámaras de gas para aniquilar a todo un pueblo durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el Estado sionista asesina al pueblo palestino por vía del hambre y las bombas. Algunas estimaciones señalan cerca de 600.000 víctimas civiles, la mayoría mujeres y niños. La conciencia mundial de los pueblos y de una mayoría de Estados en Iberoamérica nombra el hecho genocidio.

Solo los Estados de extrema derecha como Argentina o El Salvador continúan su apoyo al exterminio. El gobierno del PRM parece asociarse con esos países, llenando de bochorno e infamia la historia de la diplomacia dominicana. Entonces, presidente: ¿de los genocidas, usted es solo amigo o también cómplice?