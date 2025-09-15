Tolerancia cero a la corrupción

El gobierno del presidente Luis Abinader tiene una línea bien definida de cero tolerancia a la corrupción administrativa, bajo el argumento de que tiene colaboradores, no socios. Haciendo una retrospectiva a las gestiones gubernamentales del país, podemos señalar sin equivocación que el presidente Abinader es el único ejecutivo de la nación que ha sometido a la justicia a sus propios colaboradores cuando se producen ruidos en instituciones del Estado. Esa acción del mandatario es una prueba irrefutable de que desde su gobierno no se comulga con actos ilícitos.

Por otro lado, vemos que desde la oposición se quiere construir un relato de que hay corrupción, a los fines de destruir la lucha que se ha llevado al someter por casos de corrupción a funcionarios ligados a los 20 años de gobiernos del PLD.

Incluso, cuando se hizo el ruido de la compra de pitos en la Digesett, tomaron esto como bandera para hacer un paralelismo del caso de Maxy Montilla, quien admitió la corrupción y se comprometió a colaborar con la justicia, además de devolver tres mil millones de de pesos.

Los recuentos de casos de corrupción en este gobierno cae, muchas veces injustos e inexactos, si no se reseña que hay un ministerio independiente y que la justicia es un poder del Estado distinto al Ejecutivo. Pero se debe observar como nuevo modelo en el país que el presidente Abinader no influencia en casos en la justicia ni atropella los procesos legales, y no solo lo ha dicho, sino que lo practica con el ejemplo.

En el caso de Senasa, último ruido en el Estado, fue el propio gobierno que en noviembre del 2024 autorizó llevar a la procuraduría el tema para investigación.

El sábado, los directores de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, y de Senasa, Eduard Guzmán, sometieron ante la Procuraduría General de la República casos de irregularidades detectados en la institución.

Más que una debilidad, hay que reconocer que se trata de un acto de responsabilidad del presidente Abinader, que ha hecho una gestión de transparencia administrativa, pero además de miles de obras tangibles, pero sobre todo humanizando una gestión con ayudas sociales, que le ha cambiado el rostro a humildes ciudadanos, que han salido de la extrema pobreza.