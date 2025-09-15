Revise su pasaporte estadounidense antes de hacer planes de viaje

Es buen momento para asegurarse que su pasaporte estadounidense esté vigente. Ya sea que se prepare para un viaje de negocios, un intercambio académico o una visita familiar al extranjero, su pasaporte debe ser válido por toda la duración de su estadía y, preferiblemente, por al menos seis meses después de la fecha de regreso.

Esta revisión es importante porque algunos países pueden negar la entrada si su pasaporte está próximo a vencer. Incluso las aerolíneas podrían negarle el abordaje si el documento no está al día. Evite complicaciones de último minuto y renueve con tiempo si la fecha de vencimiento de su pasaporte estadounidense se acerca.

Para más información sobre cómo renovarlo, visite travel.state.gov