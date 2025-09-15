¿Merecemos este Gobierno o debemos volver al pasado?

A veces me pregunto si existe en la conciencia nacional una percepción clara de los cambios acaecidos en los últimos cinco años. No hablo de los opositores al Gobierno, sino del ciudadano común, sean pobres, de clase media o alta.

Dicen que los dominicanos olvidan el pasado, pero eso no es exclusivo de nosotros sino algo natural de los seres humanos. ¿Cómo llegó Trump al poder nuevamente? Olvidando lo ocurrido en el 2020. República Dominicana tiene problemas estructurales y coyunturales. Los primeros, requieren años para superarlos. Por ejemplo, en el 2025 el crecimiento económico se ha visto limitado por una menor inversión pública, debido a que los ingresos fiscales no cubren las demandas de los ciudadanos, que se multiplican cada año. Y ese es uno de los problemas estructurales más complejos porque nadie quiere que le hablen de reforma fiscal.

La informalidad es otro problema estructural, causada principalmente por el Código Laboral vigente que mantiene la doble tributación, afectando las recaudaciones fiscales y manteniendo bajo los salarios. Pero los sindicatos no piensan en otra cosa que defender la cesantía. ¿Y la educación? Es un gran problema estructural porque hay que reformar de pies a cabeza todo el sistema educativo. Pero un sindicato de profesores politizado y mediocre impide que algo los afecte sin hacer un llamado a huelga paralizando todas las escuelas. Esa y ninguna otra, es la causa del pobre nivel académico de nuestros alumnos. Y hay otros que no dejan de ser importantes como las reformas institucionales, los déficits de agua y electricidad, los espantosos subsidios a las EDES y el problema de competitividad por la falta de innovación y recursos humanos calificados. El tránsito y las muertes por accidente es coyuntural donde mucha gente se resiste a respetar los cambios de vías, los semáforos y las áreas de parqueo prohibidas. Manejamos como salvajes.

Los problemas inflacionarios, las altas tasas de interés y las fluctuaciones cambiarias, son coyunturales y causados mayormente por factores externos.

Estos problemas son una fuente de cultivo para que opositores al gobierno estén todos los días cuestionando y criticando lo que ellos llaman incapacidad, mediocridad, altos precios de los alimentos, falta de aulas, apagones, etc.

Pero viene la pregunta final ¿Y qué hicieron esos líderes opositores cuando estaban gobernando el país dejando de lado los miles de millones que se robaron? Hicieron algunas cosas buenas pero los problemas estructurales siguen sin resolverse y los coyunturales se olvidaron de ellos.