El fracaso de la misión Kenia

Al vencerse el plazo de la misión internacional liderada por policías de Kenia es importante hacernos la pregunta de si logró su objetivo. La realidad es que aumentaron los crímenes y el control de las bandas en todo Haití.

Siempre dijimos era una ilusión creer que poco más de mil policías kenianos y un grupo reducido de otros países podía pacificar Haití y quitarle el poder territorial que las bandas ejercen en el país vecino.

Haití es un país almacén del narco internacional usado como puente y bodega en ruta para EU, de drogas procedentes de Colombia y Venezuela . Los ejércitos privados de esas estructuras internacionales de tráfico están bien financiados y armados, a un nivel tal que ejercen control real sobre las aduanas en Haití.

La ONU sabe más que nadie que la misión Kenia fracasaría . Lo usaron como un mecanismo propagandístico de que estaban haciendo algo por el olvidado Haití. La realidad es que el plan real con Haití ha sido, es y será trasladar su población a RD, con ayuda de la oligarquía y sectores de la iglesia católica y evangélica.

Con el paso del tiempo la verdad se abre paso. Los Vinchos nunca le mintieron ni fabularon sobre los planes de fusión poblacional de la isla por parte de ONU. En medio de las circunstancias descritas es importante destacar que las presiones de la oligarquía criolla al liderazgo político vía diálogo CES para aprobar como acuerdo de consenso un nuevo plan de regularización de cientos de miles haitianos, fracasó. El tema de regularización de haitianos no está en el informe final, a pesar de que la falsa versión de que sí estaba fue difundida en principio y luego desmentida o aclarada por Rafael Toribio.

Igualmente, cabe destacar la efectividad que han tenido las medidas de control migratorio en hospitales y maternidades, que ya han ahorrado al país más de 4 mil millones en apenas unos meses de aplicación.

Nuestro Presidente viajará en los próximos días a la ONU. Es importante seguir remarcando y pidiendo ayuda a la Comunidad Internacional para Haití en Haití , pero debemos estar claros que la verdadera respuesta de RD a la indiferente CI es demostrar con hechos que no seguiremos siendo el país que cargue con los problemas de Haití en nuestro territorio. Debemos endurecer las medidas de control, atacar de frente la mafia militar que tiene en el tráfico de ilegales un suculento e impune negocio. Se necesita una justicia fuerte, que envíe mensajes contundentes en materia migratoria de que hay un cambio de política de la histórica impunidad.