La influencia de los gobiernos sobre las economías no se limita a la que proviene de las leyes y reglamentos que inciden sobre individuos y empresas. La propia actividad económica estatal influye sobre la estructura y trayectoria del sector privado.

El porcentaje de participación del Estado en el PIB es un indicador de la magnitud de esa influencia, pero no es la única información relevante para esos fines. La composición del gasto público, las características de las fuentes tributarias y el nivel de endeudamiento gubernamental son también factores que deben ser tomados en cuenta.

En nuestro país, a modo de ejemplo, a pesar de las muchas veces señalada baja participación de los impuestos en el PIB, el gobierno ejerce una gran influencia sobre el empleo, el consumo familiar y la distribución de los ingresos.

La incidencia estatal sobre las actividades privadas existe en todos los países, pero asume un perfil potencialmente peligroso en entornos de escasa transparencia administrativa. Ese peligro proviene de las consecuencias resultantes de preferencias y favoritismos, en materia de contrataciones, compras, permisos y concesiones.

Conceptualmente, sería posible que las empresas o individuos favorecidos siempre fuesen precisamente aquellos que más lo merecen, o que mejor pueden suplir los bienes y servicios requeridos. Es probable, sin embargo, que no sea necesariamente así, lo que afecta la productividad, la equidad y la eficiencia con que se desenvuelven las actividades económicas del país.

Y ese impacto no termina necesariamente al cambiar el gobierno, como revela un estudio publicado a mediados del 2020 por Felipe González, economista chileno graduado en la Universidad de California en Berkeley. Él, conjuntamente con otro autor, evaluó y comprobó el efecto distorsionante de las conexiones oficiales sobre la asignación de recursos durante la dictadura de Pinochet. Pudo constatar que al acercarse la transición a la democracia, las compañías beneficiadas por el régimen se prepararon para el cambio elevando su capacidad de producción, recibiendo créditos estatales, e incrementando su nivel de ganancias, lo que les permitió defender su cuota de mercado luego de ocurrida la transición.

El problema real, lógicamente, no está en el grado de influencia estatal sino en la falta de institucionalidad. En muchos países avanzados dicha incidencia es muy elevada, sin que por ese motivo muestren niveles de corrupción similares a los que prevalecen en numerosas naciones del tercer mundo.