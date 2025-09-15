Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

TESTIGO DEL TIEMPO

Barbarie

Avatar del J.C. Malone
J.C. Malone

Alemania, la economía más poderosa de Europa, está en ruinas. Inglaterra y Francia piden apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI). En los Estados Unidos, regresó el crimen político; mataron a Charlie Kirk.

En las cuatro naciones más poderosas de Occidente, los pueblos desprecian a sus gobernantes, quienes acusan a Rusia de todos sus problemas económicos. Buscan la guerra, esperando unificar a la población en torno a sus liderazgos fallidos.

Las dos grandes guerras europeas comenzaron cuando países de Europa Occidental atacaron a países eslavos: Austria atacó a Serbia en 1914 y Alemania a Polonia en 1939. Alemania recién envió tropas a Lituania, rodeando Kaliningrado, un enclave ruso en el Mar Báltico.

En el siglo XIX, Europa Occidental invadió sin razón a naciones eslavas en las guerras napoleónicas y en la de Crimea. Occidente contra Rusia repite esa historia: el “mundo civilizado” repite la barbarie.

Tags relacionados