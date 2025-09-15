Abinader y SENASA

El pasado sábado, el presidente Abinader instruyó a Miguel Ceara y Edward Guzmán, Superintendente de la SISARIL y director del SENASA –respectivamente–, para que depositaran personalmente en manos de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, “un informe que contiene graves hallazgos e irregularidades”, detectadas en SENASA.

Previo a ello, rumores, programas de investigación y cuestionamientos públicos, hicieron que el presidente reconociera en La Semanal del lunes 08, que el gobierno había informado a la Procuraduría en el mes de noviembre de 2024, sobre indicios de preocupación, para que investigara.

Acomodar la realidad al discurso y el relato a los hechos será labor de otros. En la práctica el “Caso SENASA” ha adquirido vida propia y velocidad de vértigo. Hizo muy bien el presidente en poner los caballos delante de la carreta. De no haberlos dirigido en la dirección correcta, habría corrido el riesgo de ser arrollado por la historia.

Y es que, en términos políticos y éticos, lo correcto no es demarcase de todo el proceso, sino asumir un rol activo al momento de exigir responsabilidades y establecer consecuencias. Todo el discurso legitimador de Abinader se sostiene en la lucha contra la corrupción. Desde frase de guerra con la cual asaltó el poder en 2020; arma de destrucción masiva que aniquiló al PLD; instrumento que le ha permitido mantener vigentes casos de corrupción como si fueran temas prioritarios, aunque los mismos no impactan los temas nacionales que condicionan el día a día de la gente.

Ahora que el gobierno comienza a sentir el “Síndrome del Segundo Período”; que la oposición saca cabeza; que muchos funcionarios han cambiado de camisa en el medio de la pista del baile… Ahora que Saturno comienza a devorar a sus hijos, sólo hay dos caminos: o bien ignorar y negar esa realidad, o bien enfrentarla y usar la fuerza de los casos de corrupción (presentes y futuros) a favor del propio gobierno.

Bosch entendió que había que “desgarrapatizar al buey” en los 70s, porque creyó que el viejo PRD había sido tomado por individuos ajenos a su corpus ideológico y misión redentora, y que un grupo de oportunistas, trepadores e inmorales, había reptado en el partido hasta las posiciones más alta, para beneficiarse.

50 años después, con un caso de corrupción que apenas empieza a dejar ver lo mayúsculo que puede llegar a ser, el presidente tiene el desafío de desgarrapatizar la administración pública para enviar un mensaje a la sociedad, y también a su partido.

Si a lo interno se percibe mano blanda, se descontrolará todo, y otros casos podrían surgir, haciendo peligrar el legado del presidente ante la historia. Si se percibe mano dura, firmeza, colaboración con el MP y acciones contundentes contra cualquier atisbo de mal manejo, el presidente mantendrá unido al gobierno, no en torno a una reelección imposible o el trabajo cotidiano, sino en torno al temor de cada funcionario de sentir el más implacable de los miedos: el de perder la libertad.