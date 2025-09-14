La infancia perdida y la juventud escapada

El primer juego de mi vida fueron las canicas. A mis seis años me desentendí de trajes de indios y sombreros con plumas rimbombantes que madre armaba con telas sacadas del sombrero de un mago. En la acera de mi casa, junto a la tierra seca adornada por un árbol que ya debe haber pasado a mejor vida, practicaba mi puntería con otros niños del barrio. Ganaba y perdía como buen competidor porque lo importante para mí, entonces, era jugar. Después, cuando me llevaban de paseo, lanzaba en las aceras soldaditos de plomo contra ellos mismos, igual que las canicas, para afinar mi destreza golpeante.

Como en Cuba el deporte nacional es el béisbol, comencé a interesarme por él desde los siete años. Mi padre me regaló una cachucha y un guante que nunca utilicé porque mi amor por ese deporte se reducía a lanzar una pelota de goma contra una pared en la galería de mi casa.

Uno que otro día mis padres me llevaban al estadio de El Cerro para ver a mi equipo favorito.

Empinar chichiguas durante mi adolescencia fue motivo de mis pesquerías en el malecón de La Habana, cuando el viento favorecía para alejar el avío de la orilla en busca de peces más prometedores. Mi familia procuraba “papalotes” especiales para verme echarlos a andar antes de anudar en ellos el señuelo, tenía primero que comprobar que el viento corría a favor de mi templanza.

También soñaba ser atleta y mi madre me inscribió en un Centro Deportivo donde prefería las pesas, la gimnasia corporal y brechar por un agujero en el baño de mujeres. ¿Mi final allí? Me sorprendió el director del centro y fui expulsado por conducta impropia.

Después llegaron mis jornadas con el taco de madera y el palo de guayabo para poner a volar aquel simulacro de armazón en forma de pelota. Lo hacía a la salida de la Secundaria Básica, en un improvisado parqueo de chatarras, gomas y piezas inservibles.

Llegué al ajedrez como huérfano errante. Un amigo me invitó al club de Luyanó donde demostré mi intuición por el juego ciencia. A fines de ese año sucedió el campeonato del regional 10 de Octubre y quedé en tercer lugar entre doce competidores. Gané las primeras diez partidas y perdí las dos últimas, justamente con quienes ocuparon la primera y segunda plaza. Pero alcancé los 10 puntos requeridos para la norma de Experto Regional. Fui seleccionado para competir en el campeonato provincial. Mi interés en aquella etapa no era proseguir mi carrera en el juego-ciencia, sino escapar de mi casa materna e involucrarme en el primer llamado al Servicio Militar Obligatorio.

En el preuniversitario practiqué el Jaiboll con novias y danzantes. En esa época de twist, rock español y baladas, pude ver poco deporte. Igual en mis etapas de estudiante universitario y funcionario público.

Cuando caí en desgracia, llevaba a mi pequeño hijo al mismo estadio donde asistí en mi infancia con mis padres a disfrutar partidos de su team favorito, Industriales.

Siempre me gustaron las piñatas. Cuando niño, durante mis cumpleaños se reunían infantes preparados para romperlas y recoger los caramelos y pitos que mis padres colocaban como homenaje a sus invitados. La tradición continuó con mis dos últimos hijos, y en sus onomásticos, mi casa se llenaba de niños que aguardaban el momento de desgarrarlas para hacer suyos los pocos caramelos y muchos papelitos de colores preparados el día anterior.

Según mi madre, las últimas piñatas cubanas eran rellenadas con canicas por la ausencia de dulces y chucherías. Canicas que recordaban mi iniciación en el “deporte” de la puntería. A veces golpeaban las cabezas infantiles que esperaban que de ellas cayeran otras sorpresas, o rodaban por el piso y se escondían en sitios que mi hijo solo era capaz de descubrir.

Siempre me equivocaba al ponerle el rabo al burro. Con los ojos vendados me daban vueltas y vueltas hasta quedar frente a una cartulina donde el animal crujía de emoción. En muchas ocasiones coloqué el rabo en la cabeza, algo premonitorio de mi propia personalidad. Era una forma de protesta contra un mundo en constante movimiento que no sabía a dónde iba, ni qué le aguardaba detrás de mis ojos cubiertos por una banda coloreada.

En Santo Domingo los cumpleaños infantiles ya no tienen piñatas ni rabos al burro. Se dividen entre cestas con bombones y otras picaderas y muchas pizzas para agraciar a los invitados. Pero ya no existen piñatas, bizcochos extravagantes. Todo se ha reducido según la clase social que celebra el onomástico. Cada cual exhibe su estatus en estos eventos como pude, donde lo que menos importa es la ingenuidad del niño, sino el teatro de máscaras que usan sus actores.