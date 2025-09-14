El gran Sammy Sosa

Cuando me enteré de que después de varios años tras su retiro el dominicano Sammy Sosa sería inducido al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago, un sentimiento de alegría me embargó, y cuando finalmente se concretó la inducción, mis emociones alcanzaron el clímax, pues me trasladé mentalmente a esos años de gloria de la gran carrera del slugger dominicano, que tantos momentos de gloria hizo sentir y vivir al mundo del beisbol.

No me refiero propiamente a sus estadísticas, pues es más que obvio que siendo el único bateador en la historia del beisbol de Grandes Ligas con tres temporadas de 60 o más cuadrangulares, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1998, 7 veces seleccionado al Juego de Estrellas, con 6 Bates de Plata y que lideró la liga en jonrones en 2000 y 2002, y ni hablar de su campaña de 2001 cuando impulsó 160 carreras y conectó 64 cuadrangulares, liderando la liga en ambas categorías, es más que merecedor de tal distinción.

Deseo referirme a lo que fue su impacto en el deporte, cuando puso al mundo de pie con su carisma y estilo, y en cada salto tras conectar la esférica, con él saltábamos todos los que seguíamos con pasión su carrera. Resultan inolvidables las emociones que se vivieron en la campaña épica de 1998 y su lucha con Mark McGwire, y ver a personas y sobre todo a señoras que jamás han estado ligadas ni entendían mucho de beisbol interesarse al despertar de cómo le había ido a “El Bambino del Caribe” es algo que los que lo vivimos no hay forma de que lo podamos borrar jamás de nuestras mentes.

Disfrutar de una tarde de pelota y ver al Sammy en el Wrigley Field salir desde el dugout con la bandera dominicana en su mano derecha y correr con ella levantada hacia el right fielder y desplazarse hacia terreno del jardín central, con el público de pie y crispado de la emoción, el ruido ensordecedor de la fanaticada de los Cubs y la efervescencia de todo el ambiente que allí se vivía y que se proyectaba era algo sencillamente indescriptible, elevando y poniendo muy en alto la enseña tricolor y llenándonos a todos los buenos dominicanos de verdadero orgullo.

En ese ambiente del que hablo, cuando la tarde era coronada, como ocurrió tantas veces, con uno o varios batazos de cuatro esquinas de Sammy y su carisma al batear y correr las bases, su señal de victoria en los dedos y el beso que enviaba a la patria, sin duda que marcaron toda una época en el beisbol.

De hecho en el país era todo un “toque de queda” los partidos de los Cubs, pues todos, desde los televisores en sus casas, en las plazas, barrios, esquinas y en todas partes, se colocaban con tiempo previo al inicio del partido para no perderse absolutamente nada del partido, incluyendo -como indico- esa salida de Sammy desde el dugout, pues todo aquella erizaba la piel y ponía los pelos de punta.

Definitivamente fueron grandes y hermosos momentos los que vivimos gracias al dominicano Samuel Sosa y que ojalá eso no se olvide y se valore en su justa dimensión, pues pienso que para la grandeza de Sammy no se le ha reconocido en la manera en que entiendo él se merece. No he visto que se le haya dedicado un torneo de beisbol invernal, por ejemplo, que se haya colocado una estatua suya en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, al menos del lado del Escogido, entre otras distinciones de las que Sammy es más que merecedor y con creces.

Sabido es que ha recibido varios e importantes reconocimientos, cual es el caso de su “exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2013 y una placa en el Opening Day de la LIDOM en 2020”, pero siento que debe recibir mayores distinciones, pues se trata de un pelotero cuyas hazañas, por ejemplo, llevaron al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a nombrarlo “héroe”, en 1999, “por sus aportes tras el huracán Georges, y se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano”.

De manera que más que feliz con su inducción al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago, el pasado domingo 7 de septiembre, y espero que tanto en Estados Unidos como aquí se siga valorando en su justa dimensión la grandeza innegable de nuestro gran Sammy Sosa.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).