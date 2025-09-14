La economía, señores, podría sacar al PRM del poder

Se trae a ruedo y se repite de modo impenitente aquella frase que Jean Carville, estratega de la campaña electoral del entonces candidato Bill Clinton en 1992, acuñó como oportunidad de acceder a la Casa Blanca en 1992, contra el entonces presidente George H. W. Bush padre, a quien las encuestas otorgaban una popularidad superior al 90% y los analistas políticos celebraran por los éxitos de su política exterior.

Aquel hombre decidió que esos no eran los territorios en los cuales Clinton debía presentar sus batallas electorales. Escogió, en cambio, tres ámbitos fundamentales, por su importancia en cotidianidad de las personas: el desprecio ciudadano por la continuidad política cifrado como cambio aspiracional (“Cambio vs más de lo mismo”); “La economía, estúpido” y “No olvidar el sistema de salud”.

Los escribió en un cartel que colgó en la puerta de su despacho. Lo que él pretendía que fuera apenas un recordatorio para mantener el alineamiento, pasó a ser el slogan no oficial de la campaña de Clinton y resultó decisivo para cambiar la correlación de fuerzas, al punto que Clinton obtuvo la victoria.

En medio del “calentamiento” progresivo de las actividades proselitistas en el territorio nacional, ahora soterradas ante la reciente advertencia de la Junta Central Electoral de que tales actividades están fuera del período permitido por las leyes, es necesario reiterar el llamado a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder, para que tome dichas advertencias en cuenta, pues faltan 980 días (±2.68 años; ±32.2 meses) para las elecciones de mayo del 2028.

Hay oportunidad de corregir los entuertos.

La impresión y percepción de gente con la cual hemos conversado en los días recientes, personas que no están en política ni viven de ella, es que el país avanza hacia una coyuntura de incertidumbre creciente. El desasosiego las embarga. En el gobierno se quiere decir que es temporal, un efecto importado, pero la gente aduce su relación con el déficit, que es la adaptación de la frase de James Carville al entorno del subdesarrollo. En muchos países la oportunidad de los candidatos se explica con esa frase: “Es el déficit, estúpido”. En las campañas ha sido dicha y redicha.

El PRM no creó el déficit estructural de la economía dominicana. De hecho lo recibió en 7.7% del PIB, a causa de los gastos oficiales extraordinarios generados por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el PRM prometió reducir este déficit y para ello ha despachado políticas económicas específicas, de tal modo que el déficit proyectado para el cierre del año corriente (2025) es 3.47% del PIB.

El PRM debe tener bien claro que la oposición argüirá que, excluyendo el período de la Covid-19 (2020), entre el 2013 y el 2019 el déficit presupuestario nacional rondó 2.2% del PIB, de manera que me parece escuchar desde ya al candidato que escoja el PLD y al doctor Leonel Fernández echarle en cara al PRM que elevó el déficit fiscal en 57.73%. Y si el PRM no lo lleva a los niveles previos al 2020, a los registrados entre el 2013 y el 2019, se lo echarán en cara. Y poco se podrá argüir en contra.

Además de eso, crecen a diario las probabilidades de que la gente les confiera razón pues por efecto de ese déficit fiscal, la economía dominicana recibió, en 2024, un impacto económico negativo equivalente a ±RD$297,274.05 millones que, a la vez, y junto a los US$2,450.4 millones de déficit en la balanza de pagos reportados por el BanCentral, presionaron la tasa cambiaria y, desde esta, el mercado de bienes y servicios, excepto el empleo que, para moverlo hacia el alza hay que contratar las más poderosas grúas del mundo. Aunque también en este aspecto, el presidente Abinader ha dado instrucciones para ajustarlo a la inflación (variación del IPC) y se ha hecho en varias oportunidades e, incluso, por sectores seleccionados.

Sobre la tasa cambiaria ha estado incidiendo la alta demanda de divisas originadas en la importación de bienes del exterior. Efecto de esto, la balanza comercial nacional fue, en 2022, altamente deficitaria, pues las importaciones crecieron 26.8% y las exportaciones apenas 6.4%, incrementando el déficit de la balanza comercial en US$18,800 millones. En el corriente año, las importaciones redujeron su impacto al crecer sólo 1.09% respecto al 2024, totalizando US$17,499.35 millones.

Por su parte, entre enero y julio de este año, las exportaciones lograron un desempeño histórico al superar los US$8,256 millones, para incrementar 10.3% respecto al 2024.

De crecer 23.88% respecto a las importaciones en 2022, las exportaciones del 2025 representaron el 47.18% de las importaciones, registrando un significativo impulso hacia el equilibro de la balanza comercial nacional que esperamos se mantenga.

De manera que el PRM tiene algunas monedas con las cuales devolver, si la economía no se le sigue yendo de la mano. Pues la gente no come macroeconomía. Es de prudencia, entonces, hacer esta advertencia a tiempo, pues en el ámbito económico, aunque el manejo va por buen camino, “haciendo lo que se puede” y lo que siempre se ha hecho, los motores productivos deben aumentar la marcha pues están operando a potencia reducida, según IMAE reportado por la Asociación de Industrias del país (AIRD) y el BanCentral.

Resulta difícil comprender ese ritmo de tortuga de la producción, después que el Banco Central despachara, mediante su programa de liquidez, RD$81 mil millones de los cuales al 21 de agosto se habían facilitado RD$48,541 millones, equivalentes al 59.93% del total programado.

El gobierno debe determinar si los fondos liberados mediante ese programa han sido orientados, más que hacia la producción y a las actividades económicas, a la adquisición de divisas, opción probable ante la todavía persistente y errática varianza al alza de la cotización de las divisas principales en el mercado cambiario nacional. Una necesidad que la baja de las importaciones del año parecen contrariar.

Con un fracaso rotundo en las gestiones educativa y cultural; con una desatención crónica del control de precios, con una viabilidad urbana problematizada; con una persistente inseguridad doméstica y pública, bajo un zote insufrible de feminicidios, asesinatos de niños “y otros muchos baldones deste jaez”, la sociedad dominicana está en estrés. En tal panorama, el gobierno debe cuidar que el sistema de salud no caiga en dificultades ni incapacidades resolutivas que le impidan satisfacer las demandas de las personas porque si se suma ese indicador al sistema de variables de Jean Carville, los PRMistas—de adentro y de afuera del poder— podemos irnos despidiendo del gobierno y de la ilusión de gobernar para el bien de los dominicanos.

A tiempo se está para enderezar tuertos y desfacer agravios.