Medidas de la Junta Monetaria frenarán intranquilidad en el mercado de divisas

Las medidas de la Junta Monetaria del Banco Central tomadas el jueves, que aprueban modificaciones en el reglamento cambiario, posiblemente frenarán la intranquilidad prevaleciente en el mercado de divisas, pese a las buenas señales de la economía dominicana.

Con esas medidas “todas las operaciones de compra y venta de divisas mayores a US$10,000.00 deberán ser reportadas al Banco Central a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas”. Antes del anuncio las alzas del dólar comenzaron a descender desde el 64 X 1.

La Junta Monetaria busca adecuar el marco normativo del mercado cambiario vigente, lo que permitiría la incorporación de un mayor número de participantes en la plataforma electrónica de negociación de divisas del BC, entre ellos, intermediarios cambiarios y entidades de intermediación financiera.

“De esta forma”, precisa el comunicado de la JM, “el Banco Central de la República Dominicana dispondrá de una mayor visibilidad sobre las operaciones del mercado cambiario, al captar en tiempo real información más completa sobre precios y volúmenes transados, conforme a los principios de transparencia, eficiencia y efectividad que sustentan la política cambiaria”.

La corta declaración de la Junta Monetaria no deja de tener su drasticidad al instruir al Banco Central “a sancionar y suspender las operaciones de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios por violación a este reglamento”.

Fluctuaciones en la cotización del dólar suelen ocurrir para los meses de fin de año cuando los sectores comerciales reponen inventarios y hay una demanda excesiva de la moneda dura. No hay razones de otra índole ya que las remesas se mantienen en alza, las exportaciones estables y la inversión extranjera como “pilar” de la economía, al decir del presidente Abinader, el pasado jueves.

Las alzas que se han producido en la cotización de la moneda dura, las vincula el flamante ministro de Hacienda Magín Díaz, “a efectos estacionales por reposición de inventario y a la elevada incertidumbre que prevalece internacionalmente, que siguen provocando alta volatilidad en los mercados financieros”.

Para el presidente Abinader, no es bueno que las alzas en la cotización del dólar que la Junta Monetaria y el Banco Central buscan yugular ocurran. Se producen en momentos de algunas quejas de sectores populares por los apagones, supuestas alzas de los alimentos en las tiendas minoristas como los supermercados y colmados y quejas de los políticos.

Ayer el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, anunció en el desayuno empresarial que la institución dispone de RD$7,000 millones para financiar los sectores productivos nacionales con tasas especiales, con el propósito de promover la inversión y el desarrollo en todo el país.

Las medidas aprobadas por la Junta Monetaria, afirma el documento, “se complementan con las otras medidas prudenciales adoptadas en marzo de 2025, para mitigar el riesgo cambiario-crediticio en un entorno de incertidumbre global, determinando límites más estrictos para las posiciones netas en moneda extranjera, las cuales fueron reducidas hasta 25% de capital, así como la reducción del aumento semanal de la misma, pasando de US$10 millones a US$5 millones”.

La economía dominicana ha tenido crecimiento en los meses que van de 2025. Según las proyecciones de UBS y el FMI, se muestra una tendencia de crecimiento en el año con pronósticos de expansión sobre el 4%, según esas instituciones. En agosto, el informe periódico del BCRD dijo que la economía creció el mes anterior del cursante año en 2.9%.

El panorama es más complicado en los Estados Unidos, país al cual se fijan los ojos de los dominicanos acomodados. Esta semana se divulgó que la inflación en ese país ha aumentado (3%), mientras que la creación de empleos se ha desacelerado. Eso lo afirmó con datos el economista Heather Long del Navy Federal Credit Union.