Un gran pacificador

En sus días de estudiante, Romain Rolland, escritor francés, se sienta a su mesa en una noche de angustia y escribe una carta a Tolstói pidiéndole ayuda y rogándole un consejo que le indique cómo puede salir de su inquietud por la paz. El joven Rolland toma la carta y la echa al buzón sin la esperanza de recibir respuesta alguna. Pasan las semanas y de hecho la respuesta no llega. Pero un día, cuando entra por la noche en su habitación, el incipiente escritor ve sobre la mesa una carta de Tolstói y que empezaba con las palabras “Querido hermano”. Aquella carta supuso para él la decisión de su vida. Rolland recibió del gran literato ruso el aliento y el consejo de que solo tiene valor aquello que se propone unir a los demás, que el hombre más sabio ha de ser también el más compasivo y bondadoso. Desde entonces es el escritor y pacifista que trabaja por la paz, que colabora en la Cruz Roja para consolar heridos y familias durante la Gran Guerra ... Si los pacificadores son bienaventurados, ¡ay de los que quebrantan la paz! Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.