La Dársena Juliana (Cuento)

Abrió los ojos y tuvo miedo. Sintió el peso de asomarse a otro día más de fingimientos hacia los otros y entre los propios. Otro día de calculadas sonrisas, de rituales te quiero, de elaborados discursos y calculadas afectividades; tantas, que alcanzaban al amor propio,ese que hay que fingirse a sí mismo, disque para llenarse un un positivismo que aspira a cambiar, a fuerza de otra no menos fingida voluntad, la dura realidad de la existencia cotidiana.

Otro día para dar gracias a una entidad que nunca había visto, pero en cuyas manos debía ponerse en total actitud de sumisión, y adoración, pues era cosa aceptada que, aparte de saberse ser hijo de aquel ingenio divino, la magnanimidad de la creación de su creatividad, después de todo, también era hija de otro fingimiento mayor, ya que no le daba nada de gratis, exigía, como contrapartida, primero, el reconocimiento incondicional de su supremacía, y segundo, el ininterrumpido tributo de la gratitud; en fin, devenía el autoconstruido refugio atenuante de su yecto incierto. Pero él, medroso condicionado de este yecto, rendía el culto, no fuera a resultar verdad la creación de su creatividad.

Buenos días, vecino, ¿cómo le amanece? Bien, gracias a Dios. ¡Ah, cuánto me alegra! Le deseo un gran día. Buenos días maestra. Buenos días Julián. Siéntate, hoy te enseñaré sobre civilidad y buenos modales, esto es, decir que estás muy bien aunque te esté llevando el diablo; ser amable con Pepito y así evitar que él sea grosero contigo y hasta te agreda; dar las gracias cuando tu interior reclama dar un golpe; reír y cantar para contagiar a los demás de una felicidad que no sientes. En definitiva completar con palabras la insuficiencia de tu mundo.

Julián se sentó, escuchó, obró, “jugó” con sus compañeritos. Después creció, practicó los modales supletorios de la insuficiencia, respetó las normas de la obligada coexistencia, conquistó el éxito y los aplausos de los conformes normales con quienes les tocó vivir y “disfrutó” los bienes y valores sucedáneos de la construida felicidad de los débiles para, finalmente, en silencio y sin ninguna suerte de confesiones, construir la dársena de la prescindencia y la llave maestra de acceso a esta, para disfrutar de una merecida inmunidad, concluyendo que, “los constructos para la convivencia son necesarios, pero insuficientes para la paz verdadera. A esta, hay que hacerle su espacio dentro de nosotros mismos, si es que podemos.