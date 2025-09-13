La capacidad procesal del ente local

La naturaleza dual de los municipios y distritos municipales, sumada al mutismo de su contenido competencial en la Constitución, ha dado pie a controversias. Su art. 199 los reconoce como “personas jurídicas de Derecho Público”, condición que, teóricamente, los dota de atributos de autoridad o potestades de imperio.

Lo chocante, sin embargo, es que no disponen del menor grado de operatividad. Es a tal punto exigua y deficitaria su regulación constitucional que remite directamente a la ley, aunque el art. 201 resalta su naturaleza democrática y representativa al disponer que el gobierno de los municipios –y el Distrito Nacional es el “municipio sede del gobierno nacional” según el literal a) del art. 7 de la Ley núm. 176-07- está a cargo del ayuntamiento.

Se trata de una voz derivada del latín “adiunctus” que, como es sabido, significa juntos o unidos. ¿Qué cosas lo están? El art. 201 responde: la alcaldía y el concejo de regidores. No es ocioso aclarar que si bien la indicada ley bautiza al órgano normativo y fiscalizador como “concejo municipal”, la Constitución del 2010 -texto superior- pasó a llamarlo “concejo de regidores”, por lo que esta última denominación prevalece.

Aunque están ayuntados, la naturaleza de uno y otro órgano es diferente. La del primero es ejecutiva, mientras que la del segundo es normativa, reglamentaria y de fiscalización. Vuelvo atrás, porque la definición que ofrece la carta sustantiva de las formas especiales de organización territorial es lo que suscita alguna confusión.

Se supone que, como personas jurídicas, son sujetos de derechos y obligaciones, incluida la capacidad de figurar como parte en procesos jurisdiccionales. No obstante, ni siquiera en la ley a la que dirige el art. 199 constitucional, se hace referencia a su contenido competencial. De hecho, lo que ella prevé respecto de los ayuntamientos redobla el desconcierto, toda vez que su art. 2, además de establecer que son las “entidades políticas administrativas” de las divisiones locales, declara la aptitud que tienen para “realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines”.

A su vez, el art. 3 establece que los ayuntamientos –no los municipios ni distritos municipales- “cuentan con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”. Es fácil advertir que el constituyente no reparó en las normas legales en cita, lo que quizás explique que no les haya confiado a las formas locales de organización territorial potestades que puedan desplegar por sí solas. En su TC/0152/13, el colegiado constitucional lo advirtió al considerar que el art. 199 constitucional, pese a “consagrar una reserva de ley para la fijación de las competencias… no otorga atribuciones concretas a los entes locales, sino que establece los tipos de competencias y la forma de su distribución”. El aparente desliz puede obedecer al influjo que ejerció en la reforma constitucional del 2010 el texto fundamental español, cuyo art. 140 establece que los municipios “gozarán de personalidad jurídica plena”.

Me parece que habría sido razonable atribuírsela a los ayuntamientos, debido a que es en ellos que descansa la gestión de los intereses de los munícipes, o mejor todavía, es por su conducto que se concreta el contenido constitucionalmente garantizado de la autonomía local.

Pero hay más; el art. 6 de la Ley núm. 247-12 define a los municipios y distritos municipales como entes públicos, condición que refuerza el criterio de que operan a través de sus órganos, esto es, de las “unidades administrativas habilitadas a ejercer, en nombre de los entes públicos, las competencias que se les atribuyen”, como dispone el referido precepto.

Siendo así las cosas, ¿cuál de los dos órganos edilicios está habilitado a accionar en justicia en representación del ayuntamiento? El literal u) del art. 52 de la Ley núm. 176-07 le delega esa facultad a la alcaldía, pero con la previa autorización del concejo de regidores. Sin que constituya ninguna contradicción, el art. 60.23 señala que los alcaldes tienen “facultad de ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al concejo municipal en la primera sesión que celebre”.

En su TC/0065/15, nuestra sede constitucional fijó criterio en torno a una y otra norma: “Una interpretación gramatical y, a la vez, sistémica de dichos artículos, nos permite establecer que la legitimación procesal de los alcaldes para interponer cualquier acción en justicia, incluso la acción directa de inconstitucionalidad, está condicionada a la circunstancia de que el concejo municipal correspondiente conceda la autorización de lugar para accionar a nombre del ayuntamiento, o bien, refrende posteriormente la interposición de una acción judicial por parte del alcalde en los casos de urgencia y en la primera sesión, a partir de la fecha, de la demanda interpuesta”.

De los argumentos decisivos de la TC/0065/15, podemos colegir serenamente que el ayuntamiento fija materialmente los intereses de la colectividad local. Asimismo, que a pesar de que la carta magna les reconoce personalidad jurídica al Distrito Nacional y demás municipios, sus competencias las despliegan sus ayuntamientos, siendo estos -no las divisiones territoriales en sí- los que gozan de capacidad para ejercer potestades de imperio.

Como hemos podido ver, la participación jurisdiccional de las entidades locales no fue abandonada al antojo de la alcaldía. Es indispensable que cuente con el voto afirmativo de la mayoría simple del concejo de regidores, salvo eventualidades “de urgencia”, en cuyo caso debe obtener el visado en la forma contemplada por el referido art. 60.23.

De lo contrario, cualquier intervención estaría afectada de nulidad de fondo de conformidad con el art. 39 de la Ley núm. 834-78. Cierto que el art. 202 de la ley sustantiva apuntala al alcalde como representante legal del ayuntamiento, pero sería tamaño error detener la lectura en su parte capital para concluir que puede accionar judicialmente con total libertad.

En su parte in fine, la norma en mención dispone que las potestades del alcalde son reserva de ley, lo que no titubeó en revalidar el Tribunal Constitucional en su TC/0152/13 y, años más tarde, en la TC/0321/20: “[…] esta distinción de la reserva al desarrollo del legislador [es] más notoria en las previsiones constitucionales que determinan la representación de los entes locales, pues aunque le atribuye a los alcaldes de los municipios y los directores de los distritos municipales ser los representantes legales de los ayuntamientos y de las juntas municipales, establece que la ley determinará sus atribuciones y facultades”.

Del mismo modo que a la alcaldía le compete ejecutar las ordenanzas y reglamentos municipales que aprueba el concejo de regidores, la legitimación ad procesum del ayuntamiento -no del municipio- depende de la aprobación del concejo de regidores en los términos del literal u) del art. 52 de la repetida Ley núm. 176-07 o, en la circunstancia excepcional en ella tasada, del art. 60.23.