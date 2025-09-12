El Salto de la Pulga

1 Puede que el pito valga $1,947, si tiene un sistema GPS integrado que transmite una señal satelital ultrasónica, capaz de detener los vehículos que violan la luz roja. Ah, y una cadenita… (no se ría).

2 La Dirección General de Pasaportes va a comprar $225,000 en boletos del Licey para entrar al estadio. ¿Será para rifarlos entre los que obtengan o renueven pasaportes? Jejé.

3 Parece que el Consejo de Gobierno convocado por el presidente el miércoles antepasado, fue exclusivamente para recordarles que, si meten la mano en la candela, se queman. Pero… ¿se queman?

4 Después de Trujillo, ningún presidente ha acumulado a su nombre dinero robado al Estado. Se han usado testaferros.

5 Resulta sospechoso que el ministerio de la Vivienda cerrara once negocios chinos, “por operar sin licencia de construcción y certificados de inspección”. ¿Por qué solo chinos?

6 Para evitar tener que fiscalizar mercancía ya colocada en tiendas, Aduanas debería perseguir de manera más rigurosa las jugadas que permiten entrar contenedores sin pagar lo que corresponde.

7 La campaña política de David Collado descansa totalmente en la extraordinaria difusión que los medios dan al resultado de su gestión al frente del ministerio de Turismo.

8 Entretanto, muchos otros aspirantes se emplean a fondo gastando dinero en métodos tradicionales, teniendo algunos hasta que fabricar encuestas “para hacer creer”.

9 Los US$900,000 mejor invertidos en toda la historia del Indotel, son los que aportó para el Sistema Nacional de Alertas.

10 Según Gómez Díaz, nadie puede ocupar el apartamento No. 3 hasta que el Tribunal Superior Administrativo decida quién es el dueño. Pero Dany Alcántara abrió la puerta, se mudó y hasta hizo fiesta. ¡Eso se hincha!

11 Creo que, si Miriam Germán buscó, o aceptó la oferta de ese cargo en el Consejo de Administración de la Refinería, es porque económicamente lo necesita.

12 Los dueños del drink Sinaloa quisieron justificar la “decoración”, alegando que no eran fotos de los capos, sino de artistas. ¡Que muchachos más amenos!

13 Con tantos adulteradores de bebidas que tenemos, ¿cómo estar seguro de que el cocktail que usted pide en bar o restaurante, no está hecho con bebida falsificada?

14 El Proyecto Hostos consiste en que aquí tendremos una planta ajena que producirá energía enviada por cable a Puerto Rico, mientras nosotros nos quedamos con la contaminación ambiental.

15 Eso de que “transmitirá 700 mw en ambas direcciones”, es mera teoría. Bien se sabe que toda será consumida en Puerto Rico.