“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días; sepa yo cuán frágil soy”, Salmo 39:4.

Contar los años de nuestra edad supone traer sabiduría al corazón. El único creador de la eternidad es Dios. Hacía allá nos guiará su buena mano.

Porque muy breves son nuestros días. Efímeros somos. Nuestro tránsito es corto. Ciertamente somos polvo, un soplo de aliento de Dios.

He aquí un salmo dramático de David. El salmista al borde de la muerte. En este mundo somos peregrinos y extranjeros.Felizmente, sólo Jesús nos da la garantía de una vida eterna.