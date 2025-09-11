¿En SC hay una mafia?

Desde hace años se habla que jueces, abogados y fiscales de la provincia San Cristóbal tienen una asociación de malhechores para llevar personas inocentes a la cárcel y otras diabluras a cambio de dinero. Conozco un caso: Edwin Sosa Javier, preso por publicar, por petición de un amigo, una foto de un carro que iba a ser vendido en su Facebook. Al final supuestamente el vehículo era robado. Le dictaron 3 meses de medida de coerción y le pedían varios millones para borrar el expediente. No sé en qué quedó su caso, pues le perdí el rastro.

En 2024 un abogado aseguró que en esa provincia los fiscales y abogados negociaban el 90 por ciento de las sentencias. Varios comunicadores del país se han tomado minutos en sus comentarios para hablar de estos casos.

Lo último y que llama la atención es la puesta en libertad de José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, implicado en el atentado a David Ortiz, y el permiso para dar clases a Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por violación sexual.

Yeni Berenice Reynoso debería de prestar atención e investigar.