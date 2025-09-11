Reformas y aceleración del crecimiento

Primer Tiro

Es cierto que una crisis fiscal que produzca una parada súbita en la demanda de títulos de la deuda pública (que dificulte y dispare el costo de su refinanciamiento) podría estar lejos del horizonte de corto plazo de la política económica.

También es cierto que una crisis monetaria y cambiaria que amanece la estabilidad macroeconómica estaría más lejos todavía, aunque la perdida de efectividad de la política monetaria para incidir en el crecimiento, apalancada por la reducción del efecto multiplicador de la escasa inversión pública, son fenómenos del aquí y ahora. La reducción de la probabilidad de una crisis fiscal, o cambiaria y monetaria, y la recuperación de la senda de un crecimiento cercano al potencial, son objetivos que se pueden alcanzar con un Programa de reformas creíble, factible y tolerable social y políticamente, cuyos componentes fundamentales deben asegurar la generación de un choque de expectativas positivas en los mercados locales y globales.

El Programa debería tener al menos cuatro grandes componentes simultáneos, coherentes y consistentes entre sí.

Segundo Tiro

El primer componente del Programa es una reforma en la programática presupuestaria del gasto público, orientada al aumento de la eficiencia, reduciendo la cantidad de insumos y actividades por unidad de producción publica, lo que significa una reducción del gasto corriente, manteniendo la misma cantidad de servicios públicos. La unificación de programas presupuestarios de actividades comunes de productos similares, agrupables según los resultados, reduce la cantidad de recursos requeridos por unidad de producción. El segundo componente es una reforma a la estructura de subsidios, orientada a su racionalización y reducción gradual de los que son menos necesarios y tienen menor impacto en la pobreza monetaria y multidimensional. Partiendo de que una condición necesaria para que estos sean eficientes es que estén focalizados en personas y hogares, se debe iniciar con el de los combustibles, el cual es generalizado y beneficia más a los quintiles de más altos ingresos. El desmonte de los subsidios eléctricos debería iniciarse solo después de obtener una reducción significativa de las perdidas, pues hay que mostrar que se hace el mayor esfuerzo posible para facturar y cobrar toda la electricidad generada.

Tercer Tiro

El tercer componente es una reforma orientada a la reducción del riesgo cambiario de la deuda pública, incluyendo la unificación de la emisión y colocación de esta, lo cual debe ir acompañado de una reforma al modelo de gestión de la tesorería, que elimine cualquier posibilidad de sobre endeudamiento y minimice el costo de la liquidez del Gobierno depositada en el Banco de Reservas y el Banco Central.

El cuarto y último componente es la reforma tributaria dirigida a aumentar los ingresos, sin aumentar tasas, aumentando el cumplimiento tributario y reduciendo la evasión, mediante el aumento de la formalización y el establecimiento de tasas mínimas de tributación. Se puede esperar que en un primer momento el diseño y aprobación de este Programa de reformas produzca un choque de confianza y de expectativas positivas, con efectos en la inversión privada, la calificación crediticia y la inversión extranjera.

En un segundo momento, cuando aumente la eficiencia del gasto público y el nivel de los ingresos fiscales, aumentaría también el volumen de la inversión publica, con lo cual se completaría el proceso de colocar nuevamente la tasa de crecimiento en la frontera de su nivel potencial.